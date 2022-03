Oliver Naesen is gehavend aan rug, sleutelbeenbreuk voor Debusschere en Frison

In het gekronkel in de Vlaamse Ardennen werd er helaas weer om de haverklap gevallen.

Frederik Frison (Lotto-Soudal) smakte in de aanloop van de Knokteberg tegen het asfalt en brak zijn sleutelbeen.

Ook Oliver Naesen (AG2R-Citroën) was bij die valpartij betrokken. Hij hield er schaafwonden aan over op zijn linkerschouder en -knie. Naesen liep ook kneuzingen op aan zijn rug die verder onderzocht worden.

Brute pech was er ook voor Jens Debusschere (B&B). Hij brak eveneens zijn sleutelbeen na een tuimelperte. Het zit Debusschere niet mee dit voorjaar, want in februari werd hij ook al afgeremd door een coronabesmetting.

Oon onze jonge landgenoot Laurenz Rex (Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles) was een van de pechvogels in Waregem. Zijn sleutelbeen en schouder schoten uit de kom na een val. De Ronde is een vraagteken voor Rex.