Jesper Skibby viel in het zwarte gat na zijn carrière: "Mijn vrouw zei: ofwel de pillen ofwel ik en je dochter"

Als je bij Vlaamse wielerliefhebbers de naam Jesper Skibby laat vallen, dan is de kans groot dat ze meteen aan de memorabele beelden uit de Ronde van Vlaanderen 1987 denken.

"Ik had 200 kilometer in de aanval gereden en zag de Koppenberg opdoemen. "Wat is dat? Daar kun je toch niet oprijden?" Het was zo steil dat ik er niet meer kon fietsen", haalt Skibby herinneringen op in Vive le Vélo, Leve de Ronde.

"Toen kwam die auto van de koersdirectie en vernielde mijn fiets. Het jaar erna hebben ze de Koppenberg uit de Ronde gehaald, wat ik eigenlijk wel jammer vond."

Nog meer onheil kende Skibby in de Tirreno van 1993, toen hij zwaar ten val kwam in een massasprint. "Mijn schedel was gebroken en ik had inwendige bloedingen in mijn hersenen."

"Door die val heb ik epilepsie gekregen, waar ik nu nog altijd medicatie voor neem. Maar uiteindelijk heb ik datzelfde jaar toch nog een Touretappe gewonnen."