Zege van Girmay had ook enorme emotionele waarde voor Wanty-Gobert: "Voor Antoine!"

Ze waren hem niet vergeten. In de overwinningstweet van Intermarché-Wanty-Gobert viel er ook te lezen: "Voor Antoine Demoitié!"

27 maart zal altijd een tragische datum voor de ploeg blijven. Op die dag in 2016 verloor Antoine Demoitié tijdens Gent-Wevelgem het leven na een aanrijding met een motor.

Dat Girmay uitgerekend op dezelfde datum zes jaar later én in dezelfde koers voor een van de meest memorabele overwinningen in de geschiedenis van Intermarché-Wanty-Gobert zorgde, had dan ook een enorme symbolische waarde.





Het rugnummer van Demoitié op die tragische dag - 192 - wordt niet meer gedragen in Gent-Wevelgem. Op de fietsen en volgwagens van de ploeg stond jarenlang "We ride for Antoine".