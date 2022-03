Hilaire Van der Schueren glundert met goudhaantje Biniam Girmay: "Maar geen Ronde voor hem"

"Geen Ronde, wel Giro voorbereiden in Eritrea"

Hilaire Van der Schueren werd de minuten na de finish in Gent-Wevelgem overstelpt door berichtjes met felicitaties. "Het is een zottenspel. Niemand had dit verwacht, wij ook niet."

"We hebben hem vrijwillig weggehouden van die koers in Frankrijk (La Roue Tourangelle), vooral om hem hier ervaring op te laten doen. Maar als je het dan zo afmaakt: chapeau!"

Net als in de E3 lijkt Biniam Girmay geen problemen te hebben met het gebrek aan parcourskennis. "Maar hij laat zich goed leiden door jongens als Pasqualon, Kristoff, Petit en De Gendt "

In deze topvorm zou Girmay ook een kandidaat kunnen zijn voor de Ronde van Vlaanderen. Maar die gaat hij niet eens rijden. "Dat gaan we inderdaad niet doen. We houden ons aan de planning die we in januari gemaakt hebben. Hij krijgt nu een paar weken rust om zich in Eritrea voor te bereiden op de Giro."

De ontvangst in zijn vaderland belooft groots te worden. "Toen hij 2e werd op het WK voor beloften werd hij daar al als een president ontvangen. Hij zal er een heerlijke tijd tegemoet gaan."

Zullen ze bij Intermarché nog lang van hun goudhaantje kunnen genieten? "Slapen moet je 's nachts doen, overdag moet je wakker zijn. En dat waren wij blijkbaar, want hij ligt nog tot 2025 onder contract bij ons. Hij zal ons nog veel mooie zeges kunnen schenken."