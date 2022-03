Centrum Ethiek in de Sport over Overmars: "Spreek met nieuwe werknemers over gedragscode"

In Gent staat het Huis van de Sport, met onder andere de kantoren van het Centrum Ethiek in de Sport. Coördinator Evy Van Coppenolle en haar team hebben gemerkt dat de aanstelling van Marc Overmars bij Antwerp veel vragen oproept.



"De telefoon stond roodgloeiend sinds gisterennamiddag", vertelt ze. "Het is goed dat er aandacht is voor het thema, al zijn de omstandigheden waarin natuurlijk minder positief."

"De timing is hier het grote probleem, dit is heel snel na zijn ontslag bij Ajax. Bij de mensen is er zo de perceptie ontstaan dat Antwerp geen respect heeft voor de vrouwen die slachtoffer waren van zijn gedrag."

"Wij geloven in tweede kansen, maar Antwerp had toch beter het onderzoek in Nederland afgewacht."



Overmars leek op de persconferentie ook geen schuldinzicht te tonen. "Wat wij adviseren in zulke situaties is toch om jezelf kwetsbaar op te stellen, om te benoemen wat er gebeurd is en om schuldinzicht te tonen. Excuses hoeven dan zelfs niet, maar de feiten benoemen zou een stap in de goede richting geweest zijn."