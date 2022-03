Yellow Tigers ontmoeten Nederland, Italië, Puerto Rico, Kameroen en Kenia op het WK

Het WK wordt dit najaar georganiseerd in Nederland en Polen. Met de locatie hadden de volleybalvrouwen alvast geluk: de Yellow Tigers spelen in Nederland en zullen dus meer dan waarschijnlijk kunnen rekenen op de steun van veel fans.

Bij de loting waren de Tigers ingedeeld in groep 3. Als nummer 13 van de wereld zijn ze in een poule beland met Nederland, Italië, Puerto Rico, Kameroen en Kenia.

"Regerend Europees kampioen Italië (nr 6 van de wereld) is samen met gastland Nederland (nr 10) favoriet voor groepswinst. Puerto Rico (nr 17), Kameroen (nr 20) en Kenia (nr 27) zijn de directe uitdagers voor de tweede groepsfase, de minimumambitie van onze Tigers", klinkt het.



De eerste 4 ploegen van elke poule stoten door naar de tweede groepsfase, die gespeeld wordt in 2 groepen van 8 ploegen.

"We ontwijken sterke landen als Japan, Duitsland en de Dominicaanse Republiek", reageert bondscoach Gert Vande Broek.

"Italië en Nederland zijn de logische favorieten voor de groepszege. We zullen het WK aanvatten met de duidelijke ambitie om de tweede groepsfase te bereiken."

"Nederland en Italië zijn erg sterk", vult Britt Herbots aan. "De derby tegen Nederland wordt speciaal en leuk."

"Kameroen en Kenia zijn teams met fysieke mogelijkheden, maar hebben een iets grotere foutenlast, we zullen ons spel moeten pushen."

"Puerto Rico is een beetje onbekend voor mij momenteel. Maar op een WK is er geen enkele simpele wedstrijd. De tweede ronde moet haalbaar zijn met deze ploeg, en daar gaan we alles aan doen."