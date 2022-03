Maaseik boekt felbevochten zege in de play-offs tegen onverwachte tegenstander Gent

Roeselare leek de competitie als leider af te sluiten en zo het verraderlijke Gent, de kersverse bekerwinnaar, te vermijden. Maar op de slotspeeldag verloor Roeselare thuis tegen Maaseik, waardoor het alsnog de koppositie verloor.

Roeselare besloot hierop om een klacht in te dienen over een match van 2 maanden geleden. In de match tussen Maaseik en Haasrode Leuven hadden de Limburgers de Est Vanker opgesteld, die niet speelgerechtigd was.

De bond verwierp de klacht van Roeselare, maar het bondsparket gaf de West-Vlamingen toch gelijk. Hierdoor vermijdt Roeselare Gent en moest Maaseik op de valreep de bus op naar Gent.



In plaats van een kater door de bekerwinst hadden ze daar duidelijk een boost gekregen. Gent won de eerste set, verloor de volgende twee, maar dwong toch nog een tiebreak af. In die 5e set leek Gent ermee weg te lopen, maar misschien aangespoord door de gebeurtenissen van de voorbije dagen kon Maaseik het tij nog keren (12-15).

Maaseik kan het volgende week woensdag al afmaken tegen Gent. Dan heeft het ook het thuisvoordeel.