Onoplosbaar dilemma van 807 goals: "Voor Rangnick is Ronaldo geen cadeau"

Haat of liefde. Vloek of zegen. Cristiano Ronaldo is sinds afgelopen weekend de strafste doelpuntenmaker aller tijden en toch zullen er altijd tegenstanders zijn. Zelfs binnen de staf van zijn eigen club, Manchester United.

De topschutter aller tijden over alle competities heen worden, dat was niet voldoende voor Cristiano Ronaldo. Het mocht wat specialer en dus deed hij het door een hattrick te maken. Tottenham was zaterdag het slachtoffer.

Met 807 doelpunten voor de Portugese nationale ploeg, Sporting, Manchester United, Real Madrid en Juventus samen doet Ronaldo nu beter dan Josef Bican. Bican was een Oostenrijks-Tsjechische scoringsmachine, die zelfs even trainer was in België na zijn carrière. Maar internationaal is hij weinig bekend. Hij speelde nooit voor een internationale topploeg.

Misschien beter zonder Ronaldo?

De totale teller van Cristiano Ronaldo staat voor de wedstrijd tegen Atletico madrid vanavond dus op 807 goals, twee meer dan Bican (805). Een sluipschutter als Ronaldo moet een godsgeschenk zijn voor een trainer. Of niet?



"Ronaldo is altijd beslissend. Daar is hij voor geboren", ging Wim De Coninck in onze podcast De Tribune dieper in op het nieuwe record van CR7. "Maar ik kan me voorstellen dat het ook moeilijk is om met Ronaldo samen te spelen in een ploeg. Toen hij jonger was, was hij een zegen. Met Real Madrid won hij vier keer de Champions League." "Al deed hij toen ook al alsof hij hoogstpersoonlijk de trofee won, terwijl hij in een van de finales enkel de vierde goal maakte." "Voor een trainer moet hij geen cadeau zijn. Als United-trainer Ralf Ragnick echt wil spelen zoals hij het in zijn hoofd heeft, kan hij misschien beter zonder Ronaldo spelen."

Plan van Rangnick mislukt

Cristiano Ronaldo is een onoplosbaar dilemma voor trainers. Enorm beslissend en tegelijk niet meer beslissend genoeg voor prijzen. "Misschien plaatst United zich dinsdagavond voor de kwartfinales van de Champions League, maar in de Premier League grijpen ze waarschijnlijk naast een CL-ticket", zegt Wim De Coninck. "Het gaat niet goed bij United." Als het niet goed gaat, moet er iets veranderen, maar dat is moeilijk als het onderdeel dat je wil vervangen toch zo goed blijft draaien dat het telkens je ongelijk bewijst. "Vorige week probeerde trainer Rangnick te voetballen zonder Ronaldo om zo de Rangnick-filosofie te kunnen hanteren tegen City. Rangnick heeft de filosofie van de Red Bull-clubs uitgebouwd. Een moderne visie op voetbal." "Met Ronaldo in de ploeg gaat dat niet. Rangnick vertelde Ronaldo dus dat hij even mocht rusten tegen City. Ronaldo zelf liet als reactie weten dat hij niet geblesseerd was."

Tegen City stortte alles bij United in na de pauze. Ook omdat ze het niet gewoon zijn zo te voetballen.

"Het plan van rangnick lukte United een helft tegen City. Daarna stortte alles in, ook omdat de ploeg die manier van voetballen niet gewoon is."

En dan slaat het dilemma Ronaldo genadeloos toe. "Tegen Tottenham mocht hij wel meedoen en maakte hij meteen drie goals. Twee daarvan waren prachtig, een was een intikker."

"Het viel me op dat hij in de armen van Sancho viel bij de viering. Je zag hem voor het eerst echt de assistgever bedanken."

Met de hattrick van zaterdag weet Ronaldo dat hij het ongelijk van Rangnick opnieuw heeft aangetoond. De kans is groot dat hij vanavond daarom opnieuw een plaats in de ploeg krijgt om zijn cijfers op te krikken in de spotlights van de Champions League. Maar zijn er veel mensen die denken dat United de Champions League gaat winnen?

Beluister de hele aflevering van De Tribune