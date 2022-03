Klim- of sprintvermogen om Pogacar te kloppen? "In Tokio was de sprint heel nipt"

Slovenië andermaal boven afgelopen weekend, want zowel de eindzege in Parijs-Nice als Tirreno-Adriatico was een prooi voor een Sloveen.

En toch. Op basis van wat we zagen, verwachten we de volgende weken in de klassiekers een ander duel. Een duel België - Slovenië. Hoe kan Wout van Aert in de klassiekers alleskunner Tadej Pogacar kloppen, vroegen Renaat Schotte en Wim De Coninck zich af in onze podcast De Tribune.



Het goede nieuws: Wout van Aert heeft zich in Parijs-Nice aan zijn plan gehouden en zichzelf niet kapot gereden. "Vorig jaar deed hij dat wel in de Tirreno en dat was dan de verklaring voor wat minder zijn in de Ronde van Vlaanderen", herinnert Renaat Schotte ons.

Nog uitstekend nieuws voor Van Aert. Hij was op de slotdag indrukwekkend in Parijs-Nice. "Misschien wel indrukwekkender dan toen hij zelf de rit won die twee keer over de Mont Ventoux ging in de Tour", vindt Wim De Coninck.