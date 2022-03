Christian Eriksen maakt comeback in Deens nationaal elftal 9 maanden na hartaanval op EK

Op 12 juni 2021 zag het er minder goed uit voor Christian Eriksen, maar het geluk kan niet op in 2022. Eind januari zette hij zijn handtekening onder een contract bij Brentford en nu mag hij zijn thuisland Denemarken weer vertegenwoordigen.

Eriksen is een van de 23 spelers die coach Kasper Hjulmand heeft opgeroepen voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Nederland op 26 maart en tegen Servië op 29 maart.

De Deen toonde bij Brentford dat hij weer voetballer is. De ploeg uit de Premier League viste Eriksen op nadat zijn contract bij Inter Milan noodgedwongen was opgezegd. Na zijn hartstilstand op het EK in de groepsmatch tegen Finland leeft Eriksen met een defibrillator en daar mag je niet mee spelen in de Serie A.

Brentford blaast de voetbalcarrière van de Deen nieuw leven in en nu kan hij bij Denemarken weer voor zijn land spelen.

Andreas Skov Olsen van Club Brugge maakt ook deel uit van de Deense selectie.