Christian Eriksen maakt eerste minuten sinds hartaanval: "Een geweldig gevoel"

259 dagen na het moment dat niemand ooit zal vergaten, is Christian Eriksen opnieuw voetballer.



Acht maanden geleden kreeg Eriksen op het EK een hartstilstand in de wedstrijd tegen Finland. De Deen kon gereanimeerd worden, maar zijn voetbaltoekomst was een groot vraagteken.

Na een lange revalidatie - en het plaatsen van een defibrillator - mocht Eriksen toch weer dromen van een terugkeer. Alleen was dat niet mogelijk bij Internazionale - zijn toenmalige club. In Italië is het namelijk niet toegelaten om met een defibrilator te spelen.

Op de slotdag van de afgelopen transferperiode tekende de transfervrije Eriksen een contract tot het einde van het seizoen bij de Engelse Premier League-club Brentford.

Daar vierde hij vanmiddag zijn wederoptreden. "Afgezien van het resultaat ben ik een gelukkig man", glunderde hij. "Dit is een geweldig gevoel. Wat de coach me vertelde voor mijn invalbeurt? Dat ik ervan moest genieten."