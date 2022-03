Schotland en Polen spelen onderling oefenduel in plaats van WK-barrages

Schotland-Oekraïne en Rusland-Polen stonden normaal gezien volgende week (24 maart) op het programma.

Maar door de Russische invasie in Oekraïne is Schotland-Oekraïne uitgesteld naar juni. Rusland is door de FIFA uitgesloten van het WK.





Schotland en Polen zullen volgende week in de plaats van de voorziene WK-barrageduels een vriendschappelijke wedstrijd spelen in Hampden Park in Glasgow (Schotland).

Een deel van de inkomsten van de match zal gaan naar een fonds van Unicef om de slachtoffers in Oekraïne te steunen.