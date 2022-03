Wout van Aert komt binnen op 24 minuten: "Benen deden pijn toen Arkéa doortrok"

"Zolang er niet zou worden aangevallen, was het mijn doel om zolang mogelijk bij Roglic in de groep der favorieten te blijven", zegt Van Aert. "Uiteindelijk heb ik iets vroeger moeten laten lopen."

"Ik heb alleen nog eens geïnformeerd of we binnen de tijdslimiet zouden eindigen", was de eerste reactie van Wout van Aert na afloop van de 5e etappe.

Van Aert zei vooraf dat hij zo energiezuinig mogelijk de etappe wou doorkomen. Heeft hij effectief energie kunnen sparen?



"Dat is superrelatief. Het was geen gemakkelijke rit. Enkel het laatste uur kon ik het wat rustiger aan doen", zegt Van Aert.



Wat rest er Van Aert nu nog in Parijs-Nice? "In de eerste 4 etappes wou ik er zelf voor gaan. Vanaf nu kijk ik ook naar de klassiekers."

"Dat wil niet zeggen dat ik nu nog 3 dagen gewoon zal meerijden. Ik zal zeker nog mijn duit in het zakje doen in dienst van de ploeg. We zijn hier om met Primoz (Roglic) Parijs-Nice te winnen en we staan er goed voor."