McNulty is sterkste in 1e bergrit Parijs-Nice, Roglic neemt geel over van Van Aert

16:04 16 uur 04. Bonnamour wint het sprintje voor de 2e plek, Jorgenson eindigt 3e. Onze landgenoot Harm Vanhoucke valt net naast het podium. . Bonnamour wint het sprintje voor de 2e plek, Jorgenson eindigt 3e. Onze landgenoot Harm Vanhoucke valt net naast het podium.

16:02 16 uur 02 match afgelopen McNulty boekt zijn grootste zege De Amerikaan heeft zijn 1e bloemenruiker in de WorldTour te pakken na een geweldige inspanning. 1 enorme lel bergop volstond om zijn vluchtgezellen van zich af te schudden.

16:01 16 uur 01. Roglic heeft alles onder controle. Renaat Schotte. Roglic heeft alles onder controle Renaat Schotte

15:59 15 uur 59. De groep van Roglic is nog 14 manschappen sterk, Vansevenant is nog aan boord. McNulty duikt de laatste 2 kilometer in. . De groep van Roglic is nog 14 manschappen sterk, Vansevenant is nog aan boord. McNulty duikt de laatste 2 kilometer in.

15:57 15 uur 57. Nog 3 km. Vanuit de ploegauto krijgt McNulty nog een laatste aanmoediging. Zege nummer 14 kan UAE Team Emirates niet meer mislopen. . Nog 3 km Vanuit de ploegauto krijgt McNulty nog een laatste aanmoediging. Zege nummer 14 kan UAE Team Emirates niet meer mislopen.

15:55 15 uur 55. Roglic stelt orde op zaken. De nieuwe gele trui rekent Martinez en co in. Roglic leek even een zwakker momentje te hebben, maar lijkt toch meer dan in orde te zijn. . Roglic stelt orde op zaken De nieuwe gele trui rekent Martinez en co in. Roglic leek even een zwakker momentje te hebben, maar lijkt toch meer dan in orde te zijn.

15:55 15 uur 55. Nieuwe prik van Roglic. Roglic heeft nog kruit in zijn benen zitten en vuurt er opnieuw wat af. Maar weer wordt hij gecounterd. . Nieuwe prik van Roglic Roglic heeft nog kruit in zijn benen zitten en vuurt er opnieuw wat af. Maar weer wordt hij gecounterd.

15:54 15 uur 54. Nog 7 km: Vlasov gaat. Het is nog volop koers in het favorietenpeloton. Martinez heeft Guillaume Martin bijna te pakken. Ook Vlasov wil nog een sprongetje maken. . Nog 7 km: Vlasov gaat Het is nog volop koers in het favorietenpeloton. Martinez heeft Guillaume Martin bijna te pakken. Ook Vlasov wil nog een sprongetje maken.

15:52 15 uur 52. Poging van Roglic reikt niet ver. Ook Roglic kan zich niet meer bedwingen en danst op zijn pedalen. Maar ver reikt zijn poging niet. Simon Yates is de volgende die aan de boom schudt. . Poging van Roglic reikt niet ver Ook Roglic kan zich niet meer bedwingen en danst op zijn pedalen. Maar ver reikt zijn poging niet. Simon Yates is de volgende die aan de boom schudt.

15:49 15 uur 49. Aanval Martinez. Als een raket schiet Daniel Felipe Martinez weg uit de groep van Roglic. Vansevenant reageert, ook Latour trekt in het verweer. . Aanval Martinez Als een raket schiet Daniel Felipe Martinez weg uit de groep van Roglic. Vansevenant reageert, ook Latour trekt in het verweer.

15:48 15 uur 48. Roglic geïsoleerd. Door de versnelling van TotalEnergies speelt Roglic met Dennis zijn laatste werkkracht kwijt. Latour zelf perst nu een temporuk uit zijn stevige dijen. . Roglic geïsoleerd Door de versnelling van TotalEnergies speelt Roglic met Dennis zijn laatste werkkracht kwijt. Latour zelf perst nu een temporuk uit zijn stevige dijen.

15:45 15 uur 45. TotalEnergies geeft er een lap op. Pierre Latour maant zijn manschappen in het favorietenpeloton aan om het tempo op te drijven. Koestert hij stiekem nog een gele droom? Latour staat 5e in de stand, op 41 seconden van Roglic. . TotalEnergies geeft er een lap op Pierre Latour maant zijn manschappen in het favorietenpeloton aan om het tempo op te drijven. Koestert hij stiekem nog een gele droom? Latour staat 5e in de stand, op 41 seconden van Roglic.

15:44 15 uur 44. Vanhoucke komt zijn karretje weer aanhaken bij Jorgenson en Bonnamour. "Hij kan weer voor het podium gaan in deze etappe", zegt José De Cauwer; . Vanhoucke komt zijn karretje weer aanhaken bij Jorgenson en Bonnamour. "Hij kan weer voor het podium gaan in deze etappe", zegt José De Cauwer;

15:44 15 uur 44.

15:41 15 uur 41. Vanhoucke is bijna terug. Na zijn mindere afdaling krijgt Vanhoucke weer Jorgenson en Bonnamour in het vizier. Het klimmetje (dat niet meetelt voor het bergklassement) speelt in het voordeel van Vanhoucke. . Vanhoucke is bijna terug Na zijn mindere afdaling krijgt Vanhoucke weer Jorgenson en Bonnamour in het vizier. Het klimmetje (dat niet meetelt voor het bergklassement) speelt in het voordeel van Vanhoucke.

15:36 15 uur 36. McNulty blijft gas geven en kan UAE al de 14e zege van het seizoen schenken. Geen enkel team doet beter. Quick Step-Alpha Vinyl telt 12 zeges, Lotto-Soudal 9 zeges. . McNulty blijft gas geven en kan UAE al de 14e zege van het seizoen schenken. Geen enkel team doet beter. Quick Step-Alpha Vinyl telt 12 zeges, Lotto-Soudal 9 zeges.

15:35 15 uur 35. Van Aert op 13 minuten. Hoe zou het nog gaan met de man in het geel? Wout van Aert zou op 13 minuten vertoeven van koploper McNulty, dus op 7 minuten van de groep der favorieten. . Van Aert op 13 minuten Hoe zou het nog gaan met de man in het geel? Wout van Aert zou op 13 minuten vertoeven van koploper McNulty, dus op 7 minuten van de groep der favorieten.

15:33 15 uur 33. Vanhoucke lost in afdaling. In de strijd voor de 2e plek krijgt Harm Vanhoucke een tikje in de afdaling. Onze landgenoot bouwt wat meer voorzichtigheid in en moet daardoor Bonnamour en Jorgenson laten gaan. . Vanhoucke lost in afdaling In de strijd voor de 2e plek krijgt Harm Vanhoucke een tikje in de afdaling. Onze landgenoot bouwt wat meer voorzichtigheid in en moet daardoor Bonnamour en Jorgenson laten gaan.

15:33 15 uur 33. Harm Vanhoucke is niet altijd de beste daler. José De Cauwer. Harm Vanhoucke is niet altijd de beste daler José De Cauwer

15:31 Guillaume Martin zwemt nog ergens tussen de vluchters en de favorietengroep. 15 uur 31. Guillaume Martin zwemt nog ergens tussen de vluchters en de favorietengroep

15:26 15 uur 26. Nog 25 km. McNulty gooit zich als een steen naar beneden en rijdt de perfecte lijnen. Zonder ongelukken is de dagwinnaar bekend. . Nog 25 km McNulty gooit zich als een steen naar beneden en rijdt de perfecte lijnen. Zonder ongelukken is de dagwinnaar bekend.

15:25 15 uur 25. McNulty versus 3 achtervolgers. In de jacht op McNulty bundelen Harm Vanhoucke, Franck Bonnamour en Matteo Jorgenson de krachten. Maar kunnen ze wel nog terrein goedmaken op een hardrijder zoals McNulty? . McNulty versus 3 achtervolgers In de jacht op McNulty bundelen Harm Vanhoucke, Franck Bonnamour en Matteo Jorgenson de krachten. Maar kunnen ze wel nog terrein goedmaken op een hardrijder zoals McNulty?

15:24 15 uur 24. Cras en Vansevenant houden stand. In de groep van Roglic herkennen we nog minstens 2 jonge Belgen: Steff Cras (Lotto-Soudal) en Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Vinyl). . Cras en Vansevenant houden stand In de groep van Roglic herkennen we nog minstens 2 jonge Belgen: Steff Cras (Lotto-Soudal) en Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Vinyl).

15:21 15 uur 21. Krijgen we nog spektakel te zien in het favorietenpeloton? Rohan Dennis controleert, zijn kopman Roglic zit zo in een zetel. . Krijgen we nog spektakel te zien in het favorietenpeloton? Rohan Dennis controleert, zijn kopman Roglic zit zo in een zetel.

15:20 15 uur 20. Roglic is op weg naar de gele trui. Renaat Schotte. Roglic is op weg naar de gele trui Renaat Schotte

15:17 Alle bergjes zijn op. McNulty rolt als eerste over de top van de laatste beklimming en stort zich in de afdaling. Het groepje-Vanhoucke komt boven op 1'10" van de Amerikaanse solist. . 15 uur 17. Alle bergjes zijn op McNulty rolt als eerste over de top van de laatste beklimming en stort zich in de afdaling. Het groepje-Vanhoucke komt boven op 1'10" van de Amerikaanse solist.

15:13 15 uur 13. McNulty op een eiland. Voor Harm Vanhoucke wordt het een heel moeilijke zaak om nog een gooi te doen naar de ritzege. McNulty zou volgens Radio Tour al meer dan een minuut bonus te pakken hebben. . McNulty op een eiland Voor Harm Vanhoucke wordt het een heel moeilijke zaak om nog een gooi te doen naar de ritzege. McNulty zou volgens Radio Tour al meer dan een minuut bonus te pakken hebben.

15:12 15 uur 12. Martin springt weg. In het peloton gaat het nog niet snel genoeg voor Guillaume Martin. De filosoof/wielrenner veert weg en slaat meteen een mooi gat. . Martin springt weg In het peloton gaat het nog niet snel genoeg voor Guillaume Martin. De filosoof/wielrenner veert weg en slaat meteen een mooi gat.

15:08 15 uur 08. Het is Arkéa-Samsic dat er het zweepje oplegt in het peloton. Quintana moet over een paar wonderbenen beschikken. Koploper McNulty houdt nog een kleine 5 minuten over op de favorietengroep. . Het is Arkéa-Samsic dat er het zweepje oplegt in het peloton. Quintana moet over een paar wonderbenen beschikken. Koploper McNulty houdt nog een kleine 5 minuten over op de favorietengroep.

15:06 15 uur 06. Van Aert laat los. Op de steile Col de la Mûre kiest Van Aert voor zijn eigen tempo. De gele trui verliest voeling met het peloton, waardoor Roglic vooral nog kan rekenen op Kruijswijk en Dennis. . Van Aert laat los Op de steile Col de la Mûre kiest Van Aert voor zijn eigen tempo. De gele trui verliest voeling met het peloton, waardoor Roglic vooral nog kan rekenen op Kruijswijk en Dennis.

15:05 15 uur 05. McNulty is meer dan vertrokken. Dat moet al een halve minuut voorsprong zijn. José De Cauwer. McNulty is meer dan vertrokken. Dat moet al een halve minuut voorsprong zijn. José De Cauwer

15:05 De aanval van McNulty in de kopgroep. 15 uur 05. De aanval van McNulty in de kopgroep

15:03 15 uur 03. In de achtervolging op McNulty probeert Jorgenson de sprong naar voren te maken. Ook Vanhoucke klautert nog fluks mee. . In de achtervolging op McNulty probeert Jorgenson de sprong naar voren te maken. Ook Vanhoucke klautert nog fluks mee.

15:00 15 uur . Versnelling McNulty. McNulty (UAE) zat wat te lonkeballen aan de staart van de kopgroep, maar nu weten we waarom. De Amerikaan schiet naar voren op een steile strook en laat zijn vluchtgezellen ter plekke. . Versnelling McNulty McNulty (UAE) zat wat te lonkeballen aan de staart van de kopgroep, maar nu weten we waarom. De Amerikaan schiet naar voren op een steile strook en laat zijn vluchtgezellen ter plekke.

15:00 15 uur . Nog eens de namen van de 10 koplopers. - Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) - Franck Bonnamour (B&B Hotels) - Owain Doull (EF) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Matteo Jorgenson (Movistar) - Valentin Madouas (Groupama-FDJ) - Brandon McNulty (UAE) - Michael Mørkøv (Quick Step-Alpha Vinyl) - Laurent Pichon (Arkea-Samsic) - Anthony Turgis (TotalEnergies) . Nog eens de namen van de 10 koplopers - Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) - Franck Bonnamour (B&B Hotels) - Owain Doull (EF) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Matteo Jorgenson (Movistar) - Valentin Madouas (Groupama-FDJ) - Brandon McNulty (UAE) - Michael Mørkøv (Quick Step-Alpha Vinyl) - Laurent Pichon (Arkea-Samsic) - Anthony Turgis (TotalEnergies)

14:55 14 uur 55. Wat staat er nog op het menu? De spitsgroep is begonnen aan de steile Col de la Mûre. De cijfers: 7,6 km en 8,3 procent gemiddelde stijging. Wie gooit in het peloton de knuppel in het hoenderhok? Na die lastige onderneming volgt nog een klimmetje dat niet meetelt voor het bergklassement. . Wat staat er nog op het menu? De spitsgroep is begonnen aan de steile Col de la Mûre. De cijfers: 7,6 km en 8,3 procent gemiddelde stijging. Wie gooit in het peloton de knuppel in het hoenderhok? Na die lastige onderneming volgt nog een klimmetje dat niet meetelt voor het bergklassement.

14:54 14 uur 54. Jumbo-Visma bepaalt. Op 42 km van de streep bedraagt de voorsprong nog altijd 6 minuten. Volstaat dat voor Vanhoucke en co? De sleutel ligt in handen van Jumbo-Visma. . Jumbo-Visma bepaalt Op 42 km van de streep bedraagt de voorsprong nog altijd 6 minuten. Volstaat dat voor Vanhoucke en co? De sleutel ligt in handen van Jumbo-Visma.

14:52 14 uur 52. Er zijn er een paar voorin die kans maken op de ritzege. Het hangt allemaal af van Jumbo-Visma. José De Cauwer. Er zijn er een paar voorin die kans maken op de ritzege. Het hangt allemaal af van Jumbo-Visma. José De Cauwer

14:47 Jumbo-Visma brengt het peloton tot op 6 minuten van de kopgroep. 14 uur 47. Jumbo-Visma brengt het peloton tot op 6 minuten van de kopgroep

14:40 14 uur 40. Versnelling van Jumbo-Visma op kop van het peloton! Hebben Roglic en Van Aert snode plannen gesmeed? Of willen ze de tegenstand de moed ontnemen om nog iets te ondernemen? . Versnelling van Jumbo-Visma op kop van het peloton! Hebben Roglic en Van Aert snode plannen gesmeed? Of willen ze de tegenstand de moed ontnemen om nog iets te ondernemen?

14:36 Nog iets minder dan 60 km. 14 uur 36. Nog iets minder dan 60 km

14:31 4 op 4 voor Madouas. Ook op de 4e klim raapt Madouas de volle buit op. Harm Vanhoucke bood de Fransman nog even wat weerstand, maar dat mocht niet baten. Madouas krijgt straks na de etappe de bolletjestrui om zijn schouders. . 14 uur 31. 4 op 4 voor Madouas Ook op de 4e klim raapt Madouas de volle buit op. Harm Vanhoucke bood de Fransman nog even wat weerstand, maar dat mocht niet baten.



Madouas krijgt straks na de etappe de bolletjestrui om zijn schouders.

14:25 Zit de winnaar voorin? De voorsprong cirkelt nu al een tijdje rond 6'45". Het is nog wat voorbarig, maar het peloton lijkt geen aanstalten te maken om de vluchters nog tot de orde te roepen. . 14 uur 25. Zit de winnaar voorin? De voorsprong cirkelt nu al een tijdje rond 6'45". Het is nog wat voorbarig, maar het peloton lijkt geen aanstalten te maken om de vluchters nog tot de orde te roepen.

14:21 22e opgave van de dag. Het blijft opgaves regenen. Deze keer geeft Lukasz Wisniowski (EF) er de brui aan. Eerder vandaag zag de Amerikaanse ploeg al Keukeleire, Bissegger en Powless verdwijnen uit Parijs-Nice. . 14 uur 21. 22e opgave van de dag Het blijft opgaves regenen. Deze keer geeft Lukasz Wisniowski (EF) er de brui aan. Eerder vandaag zag de Amerikaanse ploeg al Keukeleire, Bissegger en Powless verdwijnen uit Parijs-Nice.

14:17 14 uur 17. Uitzending om 14.45 uur. Ondertussen is het aftellen naar de eerste live beelden. Renaat Schotte en José De Cauwer blazen de livestream op gang om 14.45 uur. De uitzending is vanaf dan ook te bekijken op Eén. . Uitzending om 14.45 uur Ondertussen is het aftellen naar de eerste live beelden. Renaat Schotte en José De Cauwer blazen de livestream op gang om 14.45 uur. De uitzending is vanaf dan ook te bekijken op Eén.

14:15 McNulty is een van de grote motoren in de kopgroep. 14 uur 15. McNulty is een van de grote motoren in de kopgroep

14:11 Hongerige Madouas. Valentin Madouas neemt ook de 3 beklimming voor zijn rekening. Zijn mandje telt al 23 bergpunten. Behalve Harm Vanhoucke (12 punten) lijkt niemand anders geïnteresseerd in de bolletjestrui. . 14 uur 11. Hongerige Madouas Valentin Madouas neemt ook de 3 beklimming voor zijn rekening. Zijn mandje telt al 23 bergpunten. Behalve Harm Vanhoucke (12 punten) lijkt niemand anders geïnteresseerd in de bolletjestrui.

14:06 Opgave Bohli. Met de Zwitser Tom Bohli zien we vandaag al een 21e renner uit Parijs-Nice verdwijnen. Was hij de Cofidis-renner die ten val is gekomen? Dat is voorlopig niet duidelijk. . 14 uur 06. Opgave Bohli Met de Zwitser Tom Bohli zien we vandaag al een 21e renner uit Parijs-Nice verdwijnen. Was hij de Cofidis-renner die ten val is gekomen? Dat is voorlopig niet duidelijk.

14:02 14 uur 02. Ook Jakobsen en Philipsen laten bergop los in het peloton. Maar dat is geen grote verrassing. . Ook Jakobsen en Philipsen laten bergop los in het peloton. Maar dat is geen grote verrassing.

13:59 13 uur 59. Almeida in moeilijkheden. De uitgebreide lijst opgevers zou tegen vanavond nog wat kunnen aandikken. De wedstrijdradio meldt namelijk dat João Almeida (UAE) het peloton niet meer kan volgen. Een veeg teken. . Almeida in moeilijkheden De uitgebreide lijst opgevers zou tegen vanavond nog wat kunnen aandikken. De wedstrijdradio meldt namelijk dat João Almeida (UAE) het peloton niet meer kan volgen. Een veeg teken.

13:54 13 uur 54. Met een bonus van 7'15" hijsen de koplopers zich naar boven op de eerste lastige stroken van de Côte de Saint-Romain-de-Lerps (1e cat). . Met een bonus van 7'15" hijsen de koplopers zich naar boven op de eerste lastige stroken van de Côte de Saint-Romain-de-Lerps (1e cat).

13:52 13 uur 52. Dit is de laatste rechte lijn vandaag. Dit is de laatste rechte lijn vandaag

13:51 Ook Brunel gooit handdoek in de ring. Plots sijpelen er nog meer opgaves binnen. De Fransman Alexys Brunel (UAE) is ook uit de wedstrijd gestapt. Een renner van Cofidis zou dan weer tegen de vlakte zijn gegaan. . 13 uur 51. Ook Brunel gooit handdoek in de ring Plots sijpelen er nog meer opgaves binnen. De Fransman Alexys Brunel (UAE) is ook uit de wedstrijd gestapt.



Een renner van Cofidis zou dan weer tegen de vlakte zijn gegaan.

13:47 Opgave Luis Leon Sanchez. Behalve 18 niet-starters mag je ook Luis Leon Sanchez van de deelnemerslijst schrappen. De ervaren rot van Bahrein-Victorious is zonet de ploegauto ingestapt. Sanchez prijkt op de erelijst als winnaar van Parijs-Nice 2009. . 13 uur 47. Opgave Luis Leon Sanchez Behalve 18 niet-starters mag je ook Luis Leon Sanchez van de deelnemerslijst schrappen. De ervaren rot van Bahrein-Victorious is zonet de ploegauto ingestapt.



Sanchez prijkt op de erelijst als winnaar van Parijs-Nice 2009.

13:45 13 uur 45. Zoetjesaan beginnen de vluchters te snuffelen aan de voet van beklimming nummer 3. De Côte de Saint-Romain-de-Lerps (1e cat) zal in de benen kruipen: 6,5 km lang en 7,3% gemiddelde stijging. . Zoetjesaan beginnen de vluchters te snuffelen aan de voet van beklimming nummer 3. De Côte de Saint-Romain-de-Lerps (1e cat) zal in de benen kruipen: 6,5 km lang en 7,3% gemiddelde stijging.

13:37 13 uur 37. Steile Col de la Mûre. Scherprechter vandaag is de Col de la Mûre. Een steile klauterpartij van 7,6 km met een gemiddelde stijging van 8,3%. De top ligt op 33 km van de streep. Welke klassementsmannen durven op die steile hindernis de handschoen op te nemen? . Steile Col de la Mûre Scherprechter vandaag is de Col de la Mûre. Een steile klauterpartij van 7,6 km met een gemiddelde stijging van 8,3%. De top ligt op 33 km van de streep.



Welke klassementsmannen durven op die steile hindernis de handschoen op te nemen?

13:33 Jumbo-Visma neemt het peloton op sleeptouw, BikeExchange volgt in hun spoor. 13 uur 33. Jumbo-Visma neemt het peloton op sleeptouw, BikeExchange volgt in hun spoor

13:30 13 uur 30. Vanhoucke jaagt op 1e profzege. In de kopgroep mocht Brandon McNulty dit jaar al 2 keer proeven van de honingzoete smaak van een zege. De Amerikaan won op Mallorca en in de Faun-Ardèche Classic. Van 4 koplopers oogt de erelijst nog maagdelijk wit: Harm Vanhoucke, Matteo Jorgenson, Franck Bonnamour en Ruben Fernandez. Wordt het vandaag de dag van Vanhoucke? Het zou zomaar eens kunnen. . Vanhoucke jaagt op 1e profzege In de kopgroep mocht Brandon McNulty dit jaar al 2 keer proeven van de honingzoete smaak van een zege. De Amerikaan won op Mallorca en in de Faun-Ardèche Classic.



Van 4 koplopers oogt de erelijst nog maagdelijk wit: Harm Vanhoucke, Matteo Jorgenson, Franck Bonnamour en Ruben Fernandez. Wordt het vandaag de dag van Vanhoucke? Het zou zomaar eens kunnen.

13:25 13 uur 25. Bij 14° Celsius is het vandaag ideaal fietsweer in de Koers naar de Zon. Des te jammer is dat voor de vloot renners die vandaag niet meer van start kon gaan. Ze missen cruciale wedstrijdkilometers in de aanloop naar de grote klassieke afspraken. . Bij 14° Celsius is het vandaag ideaal fietsweer in de Koers naar de Zon. Des te jammer is dat voor de vloot renners die vandaag niet meer van start kon gaan. Ze missen cruciale wedstrijdkilometers in de aanloop naar de grote klassieke afspraken.

13:19 Mørkøv laat kassa van Quick Step rinkelen. De tussensprint is een kolfje naar de hand van Michael Mørkøv. De Deense lead-out haalt het voor Doull en McNulty. . 13 uur 19. Mørkøv laat kassa van Quick Step rinkelen De tussensprint is een kolfje naar de hand van Michael Mørkøv. De Deense lead-out haalt het voor Doull en McNulty.

13:17 13 uur 17. Vansevenant: "Ik zal er alles aan doen om iets moois uit de brand te slepen". Vansevenant: "Ik zal er alles aan doen om iets moois uit de brand te slepen"

13:15 13 uur 15. 7 minuten. Vanhoucke en zijn 9 metgezellen breiden hun rijk verder uit: het peloton staat al 7 minuten in het krijt. Na 2 uur koers zitten de koplopers op een marstabel van 39,3 km/u. . 7 minuten Vanhoucke en zijn 9 metgezellen breiden hun rijk verder uit: het peloton staat al 7 minuten in het krijt. Na 2 uur koers zitten de koplopers op een marstabel van 39,3 km/u.

13:10 Madouas nieuwe bergkoning. In de kopgroep blijft Valentin Madouas bergpunten sprokkelen. De Fransman komt ook als 1e boven op de 2e klim van de dag: 1. Madouas (3 ptn), 2. Vanhoucke (2 ptn) en 3. McNulty (1). Dat betekent ook dat Madouas virtueel de bolletjestrui overneemt van Lotto-klimmer Holmes. . 13 uur 10. Madouas nieuwe bergkoning In de kopgroep blijft Valentin Madouas bergpunten sprokkelen. De Fransman komt ook als 1e boven op de 2e klim van de dag: 1. Madouas (3 ptn), 2. Vanhoucke (2 ptn) en 3. McNulty (1).



Dat betekent ook dat Madouas virtueel de bolletjestrui overneemt van Lotto-klimmer Holmes.

13:08 Israel-Premier Tech heeft nog 1 renner in koers: de Canadees Hugo Houle. 13 uur 08. Israel-Premier Tech heeft nog 1 renner in koers: de Canadees Hugo Houle

13:02 2e van 5 beklimmingen. Het asfalt loopt weer omhoog en dat betekent dat ze voorin de Côte de Saint-Jeure-d'Ay aangesneden hebben. Een klimmetje van 3e categorie: 2,2 km lang en 5,3% gemiddelde stijging. . 13 uur 02. 2e van 5 beklimmingen Het asfalt loopt weer omhoog en dat betekent dat ze voorin de Côte de Saint-Jeure-d'Ay aangesneden hebben. Een klimmetje van 3e categorie: 2,2 km lang en 5,3% gemiddelde stijging.

12:55 Heeft Quintana de voorbije nacht een plannetje bekokstoofd? 12 uur 55. Heeft Quintana de voorbije nacht een plannetje bekokstoofd?

12:49 12 uur 49. Simon Yates: "Ik denk dat Van Aert Parijs-Nice kan winnen". Simon Yates: "Ik denk dat Van Aert Parijs-Nice kan winnen"

12:43 12 uur 43. Wedstrijdverhaal. 18 renners zijn niet meer van start gegaan door ziekte of blessure: Lampaert, Trentin, Stybar, Politt, Groenewegen, Rickaert, Keukeleire, Van Asbroeck, Capiot, Bissegger, Mäder, Champoussin, C.F. Hagen, Piccoli, Powless, Sbaragli, Vermaerke en Vine. 10 renners veroverden na een felle strijd een ticket voor de vlucht van de dag: Vanhoucke, Bonnamour, Doull, Fernandez, Jorgenson, Madouas, McNulty, Mørkøv, Pichon en Turgis. Madouas kwam als 1e boven op de 1e van 5 beklimmingen Jumbo-Visma krijgt in het peloton steun van BikeExchange, de ploeg van Simon Yates. . Wedstrijdverhaal 18 renners zijn niet meer van start gegaan door ziekte of blessure: Lampaert, Trentin, Stybar, Politt, Groenewegen, Rickaert, Keukeleire, Van Asbroeck, Capiot, Bissegger, Mäder, Champoussin, C.F. Hagen, Piccoli, Powless, Sbaragli, Vermaerke en Vine.



10 renners veroverden na een felle strijd een ticket voor de vlucht van de dag: Vanhoucke, Bonnamour, Doull, Fernandez, Jorgenson, Madouas, McNulty, Mørkøv, Pichon en Turgis.



Madouas kwam als 1e boven op de 1e van 5 beklimmingen



Jumbo-Visma krijgt in het peloton steun van BikeExchange, de ploeg van Simon Yates.

12:39 Voorsprong stagneert. De chrono is al een poos bevroren, 6'35" blijft het verschil. Er rest de renners nog 133,3 kilometer waarin 4 beklimmingen opdoemen. . 12 uur 39. Voorsprong stagneert De chrono is al een poos bevroren, 6'35" blijft het verschil. Er rest de renners nog 133,3 kilometer waarin 4 beklimmingen opdoemen.

12:37 12 uur 37. Harm Vanhoucke: "Grote kans dat vlucht van de dag vooropblijft". Harm Vanhoucke: "Grote kans dat vlucht van de dag vooropblijft"

12:34 12 uur 34. Vanhoucke: "Ik weet niet hoe goed ik momenteel ben". In een interview met onze man ter plekke vertelde Harm Vanhoucke voor de start dat hij deze etappe met rood omcirkeld had. "Het is een mooie rit. Er zijn kansen voor de vroege vlucht om voorop te blijven", zei de klimmer van Lotto-Soudal. "Hoe goed ik ben? Dat weet ik niet goed. Ik heb corona gehad na Mallorca, maar op training voelde ik me wel goed." . Vanhoucke: "Ik weet niet hoe goed ik momenteel ben" In een interview met onze man ter plekke vertelde Harm Vanhoucke voor de start dat hij deze etappe met rood omcirkeld had. "Het is een mooie rit. Er zijn kansen voor de vroege vlucht om voorop te blijven", zei de klimmer van Lotto-Soudal. "Hoe goed ik ben? Dat weet ik niet goed. Ik heb corona gehad na Mallorca, maar op training voelde ik me wel goed."

12:32 De ingepakte knie van Van Aert. 12 uur 32. De ingepakte knie van Van Aert

12:31 Van Aert straalt in zijn geel kostuum. 12 uur 31. Van Aert straalt in zijn geel kostuum

12:28 12 uur 28. Voorin vliegen ze in duikvlucht richting een stekelig tussenstuk. Het peloton geeft Vanhoucke en co geen monstervoorsprong cadeau. 6'35" is het laatst opgenomen tijdsverschil. . Voorin vliegen ze in duikvlucht richting een stekelig tussenstuk. Het peloton geeft Vanhoucke en co geen monstervoorsprong cadeau. 6'35" is het laatst opgenomen tijdsverschil.

12:22 12 uur 22. De puntenverdeling op de 1e klim. 1. Madouas 10 punten 2. Vanhoucke 5 punten 3. Jorgenson 3 punten 4. Bonnamour 2 punten 5. Fernandez 1 punt . De puntenverdeling op de 1e klim 1. Madouas 10 punten 2. Vanhoucke 5 punten 3. Jorgenson 3 punten 4. Bonnamour 2 punten 5. Fernandez 1 punt

12:20 12 uur 20. Gisteren had ik geen goed gevoel. Hopelijk heb ik goede benen in de bergen. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) staat al op bijna 2 minuten in het klassement. Gisteren had ik geen goed gevoel. Hopelijk heb ik goede benen in de bergen. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) staat al op bijna 2 minuten in het klassement

12:16 34,9 km/u. Ondanks een klim van net geen 10 km geeft de snelheidsmeter na 1 uur koers een gemiddelde van 34,9 km/u aan. Dat is vooral te danken aan de vurige openingsfase waarin slag om slinger gedemarreerd werd. . 12 uur 16. 34,9 km/u Ondanks een klim van net geen 10 km geeft de snelheidsmeter na 1 uur koers een gemiddelde van 34,9 km/u aan. Dat is vooral te danken aan de vurige openingsfase waarin slag om slinger gedemarreerd werd.

12:13 Madouas 1e boven. Het bergklassement zal vandaag op zijn kop gezet worden, want bolletjestrui Matthew Holmes (Lotto-Soudal) heeft geen ticket kunnen bemachtigen voor de vlucht van de dag. Madouas plant als 1e zijn vlag neer op de top van de Croix de Chaubouret (1e cat), goed voor 10 bergpunten. Leider Holmes telt 12 punten. . 12 uur 13. Madouas 1e boven Het bergklassement zal vandaag op zijn kop gezet worden, want bolletjestrui Matthew Holmes (Lotto-Soudal) heeft geen ticket kunnen bemachtigen voor de vlucht van de dag.



Madouas plant als 1e zijn vlag neer op de top van de Croix de Chaubouret (1e cat), goed voor 10 bergpunten. Leider Holmes telt 12 punten.

12:07 12 uur 07. Simon Yates (BikeExchange) gelooft vandaag in zijn winstkansen en stuurt enkele ploegmakkers naar het front van het peloton. . Simon Yates (BikeExchange) gelooft vandaag in zijn winstkansen en stuurt enkele ploegmakkers naar het front van het peloton.

12:07 12 uur 07. Nog eens de 10 koplopers op een rijtje. - Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) - Franck Bonnamour (B&B Hotels) - Owain Doull (EF) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Matteo Jorgenson (Movistar) - Valentin Madouas (Groupama-FDJ) - Brandon McNulty (UAE) - Michael Mørkøv (Quick Step-Alpha Vinyl) - Laurent Pichon (Arkea-Samsic) - Anthony Turgis (TotalEnergies) . Nog eens de 10 koplopers op een rijtje - Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) - Franck Bonnamour (B&B Hotels) - Owain Doull (EF) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Matteo Jorgenson (Movistar) - Valentin Madouas (Groupama-FDJ) - Brandon McNulty (UAE) - Michael Mørkøv (Quick Step-Alpha Vinyl) - Laurent Pichon (Arkea-Samsic) - Anthony Turgis (TotalEnergies)

12:05 Vanhoucke leidt de dans in de kopgroep. 12 uur 05. Vanhoucke leidt de dans in de kopgroep

12:01 Van Aert is zijn gele trui virtueel kwijt. Op de 1e klauterpartij van de dag winnen de 10 vluchters terrein. Het verschil heeft de kaap van de 5 minuten al overschreden. Dat betekent dat de gele trui momenteel virtueel van schouders verandert: Fernandez (in de kopgroep) verdrijft Van Aert van de leiderstroon. De Spanjaard stond voor de etappe op 4'34" in het klassement. . 12 uur 01. Van Aert is zijn gele trui virtueel kwijt Op de 1e klauterpartij van de dag winnen de 10 vluchters terrein. Het verschil heeft de kaap van de 5 minuten al overschreden.



Dat betekent dat de gele trui momenteel virtueel van schouders verandert: Fernandez (in de kopgroep) verdrijft Van Aert van de leiderstroon. De Spanjaard stond voor de etappe op 4'34" in het klassement.

11:57 11 uur 57. Live beelden vanaf 14.45 uur. Ook Renaat en José zijn vandaag weer op post. Vanaf 14.45 uur loodsen zij jullie door deze aantrekkelijke etappe op Eén. De uitzending is ook op deze pagina te bekijken met livestream. . Live beelden vanaf 14.45 uur Ook Renaat en José zijn vandaag weer op post. Vanaf 14.45 uur loodsen zij jullie door deze aantrekkelijke etappe op Eén. De uitzending is ook op deze pagina te bekijken met livestream.

11:54 11 uur 54. Hayter rijdt niet graag in een peloton. Het is een opvallend maar wel terugkerend beeld: de Brit Ethan Hayter die telkens de rij sluit in het peloton. Het goudhaantje van Ineos-Grenadiers houdt er blijkbaar niet van om in een peloton te rijden, zo klinkt het vanuit radio peloton. In de klassiekers kan zo'n slechte positionering Hayter vaak de das omdoen. . Hayter rijdt niet graag in een peloton Het is een opvallend maar wel terugkerend beeld: de Brit Ethan Hayter die telkens de rij sluit in het peloton.



Het goudhaantje van Ineos-Grenadiers houdt er blijkbaar niet van om in een peloton te rijden, zo klinkt het vanuit radio peloton. In de klassiekers kan zo'n slechte positionering Hayter vaak de das omdoen.

11:53 De staart van het peloton. 11 uur 53. De staart van het peloton

11:50 11 uur 50. De ketting loopt gesmeerd voorin. Met McNulty, Bonnamour, Vanhoucke en Madouas dartelen er enkele berggeiten rond in de kopgroep. Ook Jorgenson, Fernandez en een Turgis in vorm kunnen bergop een eind meegaan. . De ketting loopt gesmeerd voorin. Met McNulty, Bonnamour, Vanhoucke en Madouas dartelen er enkele berggeiten rond in de kopgroep. Ook Jorgenson, Fernandez en een Turgis in vorm kunnen bergop een eind meegaan.

11:49 11 uur 49. Van Aert: "Roglic moet op zijn fiets blijven zitten en goede benen hebben". Van Aert: "Roglic moet op zijn fiets blijven zitten en goede benen hebben"

11:45 11 uur 45. In de muil van het peloton regelen 2 pionnen van Jumbo-Visma het tempo. Verdedigen ze vandaag de leiderstrui van Van Aert of cijfert de ploeg zich weg voor Roglic? "Als het echt oorlog wordt tussen de klassementsmannen, is het toch aan Primoz zelf, denk ik", zei Van Aert bij de start. "Maar ik zal hem wel zo lang mogelijk proberen bij te staan." . In de muil van het peloton regelen 2 pionnen van Jumbo-Visma het tempo. Verdedigen ze vandaag de leiderstrui van Van Aert of cijfert de ploeg zich weg voor Roglic?



"Als het echt oorlog wordt tussen de klassementsmannen, is het toch aan Primoz zelf, denk ik", zei Van Aert bij de start. "Maar ik zal hem wel zo lang mogelijk proberen bij te staan."

11:45 Klimmen geblazen. Vanhoucke en zijn 9 speelkameraadjes zetten hun tanden in de 1e van 5 beklimmingen. De Croix de Chaubouret (1e cat) is 9,8 kilometer lang en stijgt gemiddeld 6,6 procent. . 11 uur 45. Klimmen geblazen Vanhoucke en zijn 9 speelkameraadjes zetten hun tanden in de 1e van 5 beklimmingen. De Croix de Chaubouret (1e cat) is 9,8 kilometer lang en stijgt gemiddeld 6,6 procent.

11:40 Voorsprong groeit. In het peloton heerst een staakt-het-vuren, de achterstand dikt zo aan tot 2'45". Krijgen we vandaag een koers op 2 fronten? Eentje voor de ritzege en eentje tussen de klassementsmannen? . 11 uur 40. Voorsprong groeit In het peloton heerst een staakt-het-vuren, de achterstand dikt zo aan tot 2'45".



Krijgen we vandaag een koers op 2 fronten? Eentje voor de ritzege en eentje tussen de klassementsmannen?

11:40 Wout van Aert herken je vandaag aan zijn gele leiderstrui. 11 uur 40. Wout van Aert herken je vandaag aan zijn gele leiderstrui

11:37 11 uur 37. Fernandez best geplaatste. Echt gevaarlijke heerschappen voor het klassement vertoeven er niet aan boord van de kopgroep. De Spanjaard Ruben Fernandez is de best geplaatste op 4'34" van gele trui Van Aert. . Fernandez best geplaatste Echt gevaarlijke heerschappen voor het klassement vertoeven er niet aan boord van de kopgroep. De Spanjaard Ruben Fernandez is de best geplaatste op 4'34" van gele trui Van Aert.

11:31 11 uur 31. Trek-Segafredo ment het peloton, maar een moordend tempo is dat niet. De vluchters zwaaien al met 40 seconden voorsprong. . Trek-Segafredo ment het peloton, maar een moordend tempo is dat niet. De vluchters zwaaien al met 40 seconden voorsprong.

11:26 11 uur 26. 10 koplopers. Voorin hebben 10 renners een gaatje geslagen: - Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) - Franck Bonnamour (B&B Hotels) - Owain Doull (EF) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Matteo Jorgenson (Movistar) - Valentin Madouas (Groupama-FDJ) - Brandon McNulty (UAE) - Michael Mørkøv (Quick Step-Alpha Vinyl) - Laurent Pichon (Arkea-Samsic) - Anthony Turgis (TotalEnergies) . 10 koplopers Voorin hebben 10 renners een gaatje geslagen: - Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) - Franck Bonnamour (B&B Hotels) - Owain Doull (EF) - Ruben Fernandez (Cofidis) - Matteo Jorgenson (Movistar) - Valentin Madouas (Groupama-FDJ) - Brandon McNulty (UAE) - Michael Mørkøv (Quick Step-Alpha Vinyl) - Laurent Pichon (Arkea-Samsic) - Anthony Turgis (TotalEnergies)

11:25 11 uur 25. Alles is weer te herdoen, het peloton peuzelt alle vluchters weer op. Razend snel gaat het in de openingsfase. . Alles is weer te herdoen, het peloton peuzelt alle vluchters weer op. Razend snel gaat het in de openingsfase.

11:24 11 uur 24. Het is de bedoeling om zonder al te veel energieverspilling aan de finish te geraken. Gele trui Wout van Aert (Jumbo-Visma). Het is de bedoeling om zonder al te veel energieverspilling aan de finish te geraken Gele trui Wout van Aert (Jumbo-Visma)

11:22 11 uur 22. We tellen nu 12 renners in de vuurlinie. Al lijkt het peloton nog niet van zins om zijn zegen te geven. De strijd om de vlucht van de dag lijkt een heel pittige te worden. . We tellen nu 12 renners in de vuurlinie. Al lijkt het peloton nog niet van zins om zijn zegen te geven. De strijd om de vlucht van de dag lijkt een heel pittige te worden.

11:18 11 uur 18. Spervuur aan demarrages. Nieuwe aanvalspoging van een kwartet renners. Ze willen anticiperen op de eerste hindernis van de dag: de Croix de Chaubouret (een klim van 1e categorie). . Spervuur aan demarrages Nieuwe aanvalspoging van een kwartet renners. Ze willen anticiperen op de eerste hindernis van de dag: de Croix de Chaubouret (een klim van 1e categorie).

11:17 11 uur 17. 7 renners draaien de aanvalsmolen meteen op gang. Maar het peloton fluit ze allemaal weer tot de orde. . 7 renners draaien de aanvalsmolen meteen op gang. Maar het peloton fluit ze allemaal weer tot de orde.

11:14 11 uur 14. Grischa Niermann (Jumbo-Visma): "Wout kan mee met de beste klimmers". Grischa Niermann (Jumbo-Visma): "Wout kan mee met de beste klimmers"

11:11 11 uur 11 match begonnen Et c'est parti Het vlaggetje wappert, de renners worden losgelaten voor een lastige tocht van 188,5 kilometer. Bestoken de klassementsmannen een eerste keer de gele troon van Jumbo-Visma?

11:10 11 uur 10. Hier in het geel staan is leuk. Ik geniet ervan. Het wordt vandaag een heel gevaarlijke rit, de moeilijkste om te controleren. Gele trui Wout van Aert (Jumbo-Visma). Hier in het geel staan is leuk. Ik geniet ervan. Het wordt vandaag een heel gevaarlijke rit, de moeilijkste om te controleren Gele trui Wout van Aert (Jumbo-Visma)

11:07 De truitjesdragers: Holmes, Van Aert en Pedersen. 11 uur 07. De truitjesdragers: Holmes, Van Aert en Pedersen

10:57 10 uur 57. De renners trekken in stoet richting de officiële startplek. Krijgen we meteen een regen aan aanvalspogingen te zien in het uitgedunde peloton? . De renners trekken in stoet richting de officiële startplek. Krijgen we meteen een regen aan aanvalspogingen te zien in het uitgedunde peloton?

10:54 10 uur 54. Er zijn vandaag 100.000 mogelijke scenario’s. De start is pittig met al snel een beklimming. We moeten op alles voorbereid zijn. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma). Er zijn vandaag 100.000 mogelijke scenario’s. De start is pittig met al snel een beklimming. We moeten op alles voorbereid zijn. Grischa Niermann (ploegleider Jumbo-Visma)

10:53 Het peloton in Parijs-Nice verliest vandaag liefst 18 renners. 10 uur 53. Het peloton in Parijs-Nice verliest vandaag liefst 18 renners

10:40 10 uur 40. Een hele lijst niet-starters. - Clément Champoussin (AG2R-Citroën): griep - Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) - Dylan Groenewegen (BikeExchange): pijn na val - Carl Fredrik Hagen (Israel-Premier Tech): virus (niet corona) - Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl): sinusitis - Gino Mäder (Bahrein-Victorious): koorts - James Piccoli (Israel-Premier Tech): virus (niet corona) - Nils Politt (Bora-Hansgrohe): sinusitis - Neilson Powless (EF): bronchitis - Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix): scan onderrug - Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix): bronchitis - Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl) - Matteo Trentin (UAE Team Emirates): hersenschudding - Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech): luchtweginfectie - Kevin Vermaerke (DSM): ziek - Stefan Bissegger (EF) - Jens Keukeleire (EF) - Jay Vine (Alpecin-Fenix) . Een hele lijst niet-starters - Clément Champoussin (AG2R-Citroën): griep

- Amaury Capiot (Arkéa-Samsic)

- Dylan Groenewegen (BikeExchange): pijn na val

- Carl Fredrik Hagen (Israel-Premier Tech): virus (niet corona)

- Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl): sinusitis

- Gino Mäder (Bahrein-Victorious): koorts

- James Piccoli (Israel-Premier Tech): virus (niet corona)

- Nils Politt (Bora-Hansgrohe): sinusitis

- Neilson Powless (EF): bronchitis

- Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix): scan onderrug

- Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix): bronchitis

- Zdenek Stybar (Quick Step-Alpha Vinyl)

- Matteo Trentin (UAE Team Emirates): hersenschudding

- Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech): luchtweginfectie

- Kevin Vermaerke (DSM): ziek

- Stefan Bissegger (EF)

- Jens Keukeleire (EF)

- Jay Vine (Alpecin-Fenix)

10:38 De Canadees Hugo Houle is de enige renner van Israel-Premier Tech die nog overblijft in Parijs-Nice. 10 uur 38. De Canadees Hugo Houle is de enige renner van Israel-Premier Tech die nog overblijft in Parijs-Nice

10:18 10 uur 18. Lampaert out met sinusitis, Trentin heeft hersenschudding. 2 klassieker-tenoren verschijnen vandaag niet meer op het startpodium. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl) bleef een hele winter gespaard van zijn jaarlijkse sinusitis, maar sukkelt in de Koers naar de Zon wel met zijn sinussen. Le Samyn-winnaar Matteo Trentin ging gisteren tegen de vlakte in de tijdrit en liep daarbij een hersenschudding op. Ook zijn voorbereidingskoers op Milaan-Sanremo en de Vlaamse klassiekers komt zo abrupt ten einde. . Lampaert out met sinusitis, Trentin heeft hersenschudding 2 klassieker-tenoren verschijnen vandaag niet meer op het startpodium. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl) bleef een hele winter gespaard van zijn jaarlijkse sinusitis, maar sukkelt in de Koers naar de Zon wel met zijn sinussen.



Le Samyn-winnaar Matteo Trentin ging gisteren tegen de vlakte in de tijdrit en liep daarbij een hersenschudding op. Ook zijn voorbereidingskoers op Milaan-Sanremo en de Vlaamse klassiekers komt zo abrupt ten einde.

10:07 Lampaert verlaat Parijs-Nice met sinusitis. 10 uur 07. Lampaert verlaat Parijs-Nice met sinusitis