Slechte verliezers: PSG-voorzitter belaagt ref, ook coach Pochettino viseert Makkelie

"Het is niet makkelijk om te verklaren wat hier gebeurd is", zei PSG-coach Pochettino. "Er was een duidelijke fout op Gianluigi Donnarumma bij de 1-1 van Benzema en dat heeft alles veranderd."

Pochettino voelde daarna de match uit de handen van PSG glippen. "Na die gelijkmaker is alles veranderd: het stadion geloofde er weer in en mijn spelers werden zenuwachtig. Ik ben boos en gefrustreerd door deze situatie."



"Het was het ergste dat ons kon overkomen, want zo hebben we in 10 minuten tijd alles verloren. En dat is allemaal begonnen bij de fout op Donnarumma die niet is gefloten. Het is niet normaal wat er hier gebeurd is."



De coach van PSG beseft dat hij geen makkelijke periode tegemoet gaat. "Het vervolg van het seizoen wordt moeilijk. Iedereen weet dat de Champions League het grote doel van PSG is. Deze uitschakeling zal niet goed vallen bij onze supporters, maar op zulke momenten moet je ook het goede onthouden."