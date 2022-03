Courtois looft Benzema: "Hij is de beste nummer 9 ter wereld"

"Ik denk dat Benzema een van de grootste spelers ter wereld is. Hij liet zien waarom hij de beste nummer 9 van de wereld is." Thibaut Courtois spaarde de woorden van lof niet voor zijn Franse ploegmakker. "Misschien samen met Lewandowski momenteel. Die scoorde er gisteren ook 3, maar had daar wel 2 strafschoppen voor nodig."

Benzema: "We hebben het verdiend"

"PSG is een geweldig team, maar we hebben het verdiend", vertelde matchwinnaar Karim Benzema. "We verloren in de heenwedstrijd en stonden achter aan de rust. Het was erg moeilijk, maar dit is een Champions League-wedstrijd."

"We begonnen goed, kregen kansen en in de tegenaanval scoorden ze. De comeback kwam er door mentale kracht. Het is geen fout van Donnarumma bij die 1-1, dat is druk zetten. Als we druk uitoefenen, kunnen we van iedereen winnen."