Benzema zorgt met hattrick voor miraculeuze comeback Real, zoveelste deceptie voor PSG

Real Madrid - PSG in een notendop:

Real likt weer zijn wonden na klasseflits Mbappé

De spelersbus van Real kreeg op weg naar Santiago Bernabéu een waanzinnig onthaal van de Madrileense fans. Het gaf de thuisploeg duidelijk vleugels, want die vloog er meteen stevig in. Toch kwam het eerste echte doelgevaar van PSG. Mbappé haalde vanuit een scherpe hoek uit, maar Courtois ging goed plat. Rond het kwartier mocht Mbappé het na een flinke misrekening van Militao nog eens proberen. Opnieuw kwam Courtois als winnaar uit de strijd. Het waren kleine barstjes in de dominantie van Real en gaandeweg nam PSG het commando over. Benzema gaf wel even tegengas met een knap afstandsschot dat de vingertoppen van Donnarumma scheerde. Een treffer van Mbappé werd afgekeurd voor buitenspel, maar kort voor de rust maakte het Franse goudhaantje tóch het verschil. Na balverlies van Carvajal stuurde Neymar Mbappé diep. De spits ging er als een raket vandoor en met enkel Alaba voor zich mikte hij de bal hard in de kortste hoek. Bernabéu verstomde, Courtois en Real bleven verslagen achter.

Mbappé leek PSG naar de kwartfinales te knallen:

Benzema maakt het onmogelijke mogelijk

Real kon zijn felle start van de eerste helft na de rust niet herhalen. Geen vuiltje aan de lucht dus voor PSG en dat leidde tot overmoed bij de bezoekers. Donnarumma dacht dat hij wel even flegmatiek kon uitvoetballen, maar onder druk van Benzema leverde hij de bal knullig in bij Vinicius. Die bood op zijn beurt Benzema de gelijkmaker aan.



De vlam sloeg plots in de pijp. Bij Real geloofden ze er weer in, bij PSG sloeg de vertwijfeling toe. Met de ijzersterk ingevallen Rodrygo in een glansrol bleef Real jagen op de tweede goal. Vinicius liet eerst nog een reuzenkans onbenut, maar een kwartier voor het einde stond het toch 2-1. Modric vond Benzema en die gaf Donnarumma van dichtbij weer het nakijken.



Verlengingen dus, maar zover kwam het niet. Een ontketend Real sloeg meteen na de aftrap opnieuw toe. Opgejaagd door Vinicius leverde Marquinhos de bal zomaar in bij Benzema en met een heerlijk tikje buitenkant voet maakte die zijn hattrick compleet. PSG bleef bont en blauw geslagen achter. De Franse topclub zag een quasi zekere plek in de kwartfinales in rook opgaan.