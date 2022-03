Amerikaanse ploeggenote van Emma Meesseman beticht van drugssmokkel door Russische douane

Brittney Griner is niet de eerste de beste. De Amerikaanse van 31 behoort al jaren tot de top in het basketbal. Ze was al 7 keer All Star in de WNBA en won met de VS twee keer olympisch goud.

In Europa is Griner ploeggenote van Emma Meesseman bij Jekaterinenburg. Net als Meesseman probeerde ook zij Rusland te verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar op de luchthaven van Moskou ging het mis.

De douane vond in de koffers van Griner cannabisolie, die ze gebruikte voor haar elektronische sigaret. In de VS is dat in heel wat staten legaal, maar in Rusland wordt die olie als drugs beschouwd, waar celstraffen tot 10 jaar voor gegeven worden.

Griner wordt voorlopig nog altijd vastgehouden door de Russische autoriteiten. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten fel opgelopen en dit incident zal daar niet ten goede aan bijdragen.