Steeven Willems is na 9 jaar weg bij Charleroi: "Teleurgesteld dat het zo moet eindigen"

Steeven Willems werd op zijn 22e door Charleroi weggeplukt uit de B-kern van Rijsel. In het Zwarte Land groeide hij uit tot een vaste waarde op de linksachter. In de voorbije 9 jaar verzamelde hij meer dan 150 matchen voor Charleroi.

Maar in het laatste jaar van zijn contract was er amper nog plaats voor Willems. Daarom werd in onderling overleg de overeenkomst opgezegd. Met gemengde gevoelens kijkt Willems terug.

"Het is met zeer grote droefheid dat ik jullie mijn afscheid aankondig. De voorbije 9 jaar ben ik een echte Carolo geworden. Dat zal ik ook altijd blijven."

"Maar dit laatste seizoen is een grote ontgoocheling, zowel wat mijn persoonlijke doelen betreft als hoe dit verhaal afloopt. Toch wil ik de mooie jaren niet vergeten. Ik blik terug als een gelukkig man."

De 31-jarige Willems geeft nog mee dat het afscheid wat hem betreft niet definitief is. "Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens."