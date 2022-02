Zevenvoudig olympisch kampioen Jason Kenny stopt en wordt coach

Jason Kenny is de meest succesvolle Britse olympiër en afgelopen zomer pakte hij op de Olympische Spelen van Tokio voor de zevende keer een gouden plak. Hij gaat nu als coach aan de slag bij de Britse bond.

"Een groot deel van mij zou het geweldig vinden om door te gaan tot Parijs en ik ben een beetje verdrietig dat ik dat niet doe", zei Kenny aan de BBC. "Maar de kans om als coach bij British Cycling aan de slag te gaan, doet zich de komende drie jaar misschien niet meer voor. Ik heb mijn kans gegrepen."

In totaal pakte Kenny negen olympische medailles, meer dan welke Britse atleet ook. Kenny veroverde op de Olympische Spelen van 2012 in Londen liefst vier medailles, waaronder twee keer goud: op de teamsprint en de sprint.

In 2016 in Rio de Janeiro won hij drie olympische titels: op de teamsprint, de sprint en de keirin. In Tokio wist hij alleen de keirin te winnen.