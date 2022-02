Kopecky is topfavoriete bij de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen

Sterren voor elke belangrijke wielerklassieker: de traditie wordt ook in 2022 in ere gehouden, maar niet alleen voor de mannen. Ook de vrouwen krijgen hun sterrenparade. Wie zet onze jury bovenaan voor de Omloop Het Nieuwsblad?

***

Bij de mannen hebben heel wat toppers nog niet in hun kaarten laten kijken aangezien ze een stage verkozen boven de voorbereidingskoersen, maar ook de meeste vrouwen hebben nog geen of slechts een beperkt aantal koersdagen achter de rug. Lotte Kopecky zit in dat schuitje, maar de Belgische kampioene is volgens onze juryleden een van de topfavorietes. Maakt ze het meteen af in haar eerste koers voor topteam SD Worx? Haar trainingstochten in Spanje doen het beste vermoeden. Kopecky is razendsnel, maar in een spurt moet ze opboksen tegen Elisa Balsamo. De wereldkampioene is overgestapt naar Trek-Segafredo en wordt er omringd door een prima blok. Ze won haar eerste koersdag voor haar nieuwe werkgever: het bewijs van snelle benen en een sterk kopje.

**

Een van de luitentanten van Elisa Balsamo is Ellen van Dijk. De Europese kampioene heeft wel al gekoerst in Valencia en won er ook een rit. Ze effende ook het pad voor het dagsucces van Balsamo in Spanje. Van Dijk moet voor de aanval kiezen en kan zeker en vast soleren richting Ninove. Chantal van den Broek-Blaak is de tweede Nederlandse op deze lijst. Vorig jaar leek ze nog aan te sturen op haar pensioen, nu is haar hoofd zorgenvrij. Die plannen zijn opgeborgen en de voormalige wereldkampioene kan resoluut kiezen voor de aanval. Ze won de Omloop in 2019. Grace Brown sluit de tweede rij af. De Australische won vorig jaar Brugge-De Panne en werd 3e in de Ronde van Vlaanderen. Ze oogde scherp in Valencia en voelt zich helemaal in haar sas bij haar nieuwe ploeg Groupama-FDJ.

*