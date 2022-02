Ruben Van Gucht over het wielervoorjaar bij de vrouwen: “Nooit eerder zoveel kans op Belgisch succes”

Zoek zaterdag in de Omloop niet naar Jolien D'hoore of Anna van der Breggen, de twee zijn met wielerpensioen. Bij de vrouwen zijn dit jaar alle Belgische ogen gericht op Lotte Kopecky. De Belgische kampioene mikt op winst in een klassieker, maar de concurrentie is niet min. “Het wielervoorjaar bij de vrouwen oogt dit jaar interessanter dan ooit”, vindt commentator Ruben Van Gucht.

Niets nieuws onder de zon in de voorbereidingskoersen, Annemiek van Vleuten reed de concurrentie nog steeds aan flarden. “In Valencia was ze al meteen op niveau. Pas op, onderschat de tegenstand daar niet. Met Cecilie Uttrup Ludwig, Marta Cavalli en Ellen van Dijk stonden daar echt wel toppers aan de start." “Logisch ook”, vindt Van Gucht. “Iedereen die een beetje voorbereiding in de benen wou hebben, is naar Valencia getrokken. Er waren simpelweg geen andere koersen."

Kopecky kan scoren

Zelfs als 39-jarige zal Van Vleuten nog de te kloppen vrouw zijn. “Maar er is concurrentie in aantocht. Ik ben er zeker van dat Lotte Kopecky dit voorjaar nog een stap kan zetten. Als dat lukt, mag ze overal bij de favorieten gerekend worden.”

Bij SD Worx zal ze een nog sterkere ploeg rond haar krijgen. “Liv was een goede ploeg, maar bij SD Worx komt ze nu echt wel in de beste ploeg van het peloton terecht. Daar zullen ze ook voluit haar kaart durven te trekken." "Binnen de ploeg is het aan Blaak of Reusser om de koers te openen, dan kunnen ze Kopecky achter de hand houden voor de spurt. Het is een ongelooflijk grote troef dat ze niet solo moet aankomen."

Shari Bossuyt is 'the next big thing' van het Belgische vrouwenwielrennen. Ruben Van Gucht

“Ik geloof zeker dat ze de kwaliteiten heeft om een voorjaarsklassieker te winnen. Ik zou zelfs durven te zeggen dat de kans op Belgische zeges in het voorjaar nooit eerder zo groot was." De Belgische kansen op winst in het voorjaar mogen dan wel groot zijn, toch zit het vrouwenwielrennen in ons land nog niet in de lift. “We moeten eerlijk zijn, na Kopecky gaapt de grote leegte. Al is er wel opvolging op komst. Shari Bossuyt is ‘the next big thing’ van het Belgische vrouwenwielrennen." "In de jeugdcategorieën was ze de enige Belgische die kon wedijveren met de wereldtop. Ik hoop dat ze een paar flitsen van haar talent kan tonen. Het zou al mooi zijn als ze de finale van enkele klassiekers kan overleven." "Van de andere landgenotes verwacht ik niet al te veel, al ben ik wel benieuwd naar de progressie die Jesse Vandenbulcke, Lone Meertens en Julie Van de Velde zullen boeken.”

Shari Bossuyt.

Nog geen generatiewissel

Op Kopecky na zal het gevaar dus niet uit Belgische hoek komen. In het buitenland zijn er wel enkele diamantjes aan het ontbolsteren. “Ik verwacht dit voorjaar veel van wereldkampioene Elisa Balsamo. Volgens mij zal ze zaterdag zelfs al de Omloop winnen. "

"De Italiaanse vormt bij Trek-Segafredo een sterk duo met Ellen van Dijk. Als je als 23-jarige Marianne Vos kan kloppen na een lastige koers op het WK in Leuven, ben je echt wel een toptalent. Vos heeft bij Jumbo toch een iets minder sterk team rond zich. Je hebt daar nog Anna Henderson maar zij is nog niet van het kaliber van Chantal Blaak bij SD Worx." “De Nederlandse topploeg rekent op het trio Blaak - Reusser - Kopecky om voor gevaar te zorgen. Het is niet omdat ze aan kwaliteit ingeboet hebben met het afscheid van Jolien D’hoore en Anna van der Breggen dat ze de koers niet meer zullen dragen. Met Kopecky en Reusser hebben ze daar sterke vervangers binnengehaald."

"Eigenlijk zijn ze allesbehalve verzwakt uit de winter gekomen. De ploeg is even sterk, maar ik ben niet zeker dat de dominantie nog zo groot zal blijven. Van Vleuten heeft de jonge Emma Norsgaard aan haar zijde en je hebt de terugkeer van toptalent Chloé Dygert. Met Uttrup Ludwig, Cavalli en Brown heeft FDJ ook kleppers in huis. Om maar te zeggen, er zijn een aantal ploegen die SD Worx misschien wel kunnen bedreigen.” Van Vleuten (39), Van Dijk (35) en Vos (34) behoren nog steeds tot de wereldtop. Een generatiewissel zal nog niet voor dit jaar zijn, denkt Van Gucht. "De jongeren moeten er niet op rekenen dat de oudere generatie slechter zal zijn. Ze gaan vooral zelf nog beter moeten zijn." "Het is aan Kopecky, Uttrup Ludwig, Niewiadoma en Balsamo om zelf die stap voorwaarts te zetten. Ik denk wel dat de jeugd die stap zal zetten, maar het is duidelijk dat de gevestigde waarden nog niet minder zijn."



De jongeren moeten er niet op rekenen dat de oudere generatie slechter zal zijn. Het is aan hen om een stap vooruit te zetten. Ruben Van Gucht

Gaan Lotto-vrouwen verder op het elan?