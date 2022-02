Union gaat niet in beroep tegen 5 matchen schorsing van Dante Vanzeir

Vriend en vijand schrokken zaterdag van het slagincident in Charleroi, niemand had dit van Vanzeir verwacht, hijzelf ook niet. Er kwamen de avond zelf excuses in de kleedkamer van Charleroi en de spits hoorde ook al persoonlijk Ozornwafor. Maandag volgde er een publiek sorry op de sociale media.



Die excuses waren voor het bondsparket een mooie geste, maar geen verzachtende omstandigheid. Op basis van de indicatieve tabel eiste het Bondsparket 8 speeldagen schorsing, waarvan 2 met uitstel.



Het Disciplinaire Comité beklemtoonde de ernst van het vergrijp, maar ging ook mee met de verdediging dat Vanzeir tot nu een leeg strafblad had (zo pakte hij nog nooit rechtstreeks rood) en maakte er 5 effectieve en 3 voorwaarderlijke van. Zowel club als parket konden tegen de beslissing in beroep gaan.



De competitieleider gaf vandaag in een kort bericht mee de sanctie te aanvaarden: "De club en de spelers zullen altijd waarden als respect en fair-play hoog in het vaandel dragen en beschouwen de actie dan ook als ontoelaatbaar. Daarom gaan we dus akkoord met de uitgesproken straf."



Vanzeir, dit seizoen al goed voor 13 goals en 10 assists, mist de duels tegen Eupen, Kortrijk, OHL, Oostende en Standard. Op zondag 10 april op de laatste reguliere speeldag mag hij weer meedoen tegen Beerschot.