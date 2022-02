Dante Vanzeir krijgt 5 effectieve speeldagen schorsing, Union kan nog in beroep gaan

Dat zou betekenen dat Vanzeir nog één match voor de play-offs kan meedoen. Union heeft nog altijd de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in beroep te gaan, maar daarover beraadt de club zich nog. Theoretisch gezien kan ook het bondsparket zelf beroep aantekenen, als ze het niet eens zijn met de strafvermindering.

Dat de speler van Union aan zijn mouw werd getrokken en dat hij zich ging excuseren na de match, zijn geen verzachtende omstandigheden. Dat laatste beschouwt het bondsparket als een mooi gebaar, maar kan in rechtspraak geen reden zijn om minder streng te straffen.

De zitting van de Disciplinair Comité (dat beslist over de definitieve straf van Dante Vanzeir) begon met het tonen van de beelden. Daarna herhaalde het bondsparket de argumenten die het gisteren al verspreidde.

"Vanzeir is een voorbeeldspeler, die een vedette is geworden"

Dante Vanzeir bood tijdens de zitting opnieuw zijn excuses aan voor zijn actie, waarna zijn advocaat Daniel Spreutels lang het woord nam.

De advocaat vroeg om met meer rekening te houden dan enkel het blanco strafblad van Vanzeir.

Volgens Spreutels is hij een voorbeeld van sportiviteit geweest en dat in bijzondere omstandigheden. "Dante Vanzeir werd vorig seizoen een vedette in 1B en dit seizoen een Rode Duivel."

"Hij behoort tot de uitblinkers in de spits dit seizoen en dat zorgt ervoor dat verdedigers hem niet bepaald zacht behandelen. Toch is er nooit een reactie van zijn kant geweest hiervoor."

"Vergelijkingen met de zaken De Bilde-Porte en Wasilewski-Witsel hebben helemaal niets met dit dossier te maken, want in die dossiers was het slachtoffer lange tijd buiten strijd. Gelukkig kon Valentine Ozornwafor gisteren al trainen."

"Vanzeir is een voorbeeldspeler. Gelieve hier geen voorbeeldzaak van te maken."

"De maximale straf vragen is volgens ons dan ook niet juist. Het kan met wat meer matchen voorwaardelijk."