De ploeg van Karl Vannieuwkerke: "Meerderheid Belgen, maar Hayter wordt de revelatie"

Karl Vannieuwkerke maakte voor het eerst zijn ploeg in Sporza Wielermanager en volgde vooral zijn buikgevoel. "Als ik jullie nu hoor, lijkt het wel wetenschap", lachte hij in Kopman. Toch kon zijn ploeg op heel wat bijval rekenen van de specialisten van De lead-out.

"Ik wou dat de meerderheid van mijn renners Belgen waren en ik zit aan 11 op 20. Dat is niet alleen chauvinisme, dat heeft er gewoon mee te maken dat we heel veel sterke renners hebben. Ik denk dat ze allemaal veel punten gaan pakken."

Wout van Aert is zijn absolute kopman, maar er is ook veel geloof in Gianni Vermeersch. "In bijna elke koers waar hij aan de start komt. Hij is iemand die zich perfect kan plaatsen en hij moet de komende weken geen rekening houden met Mathieu van der Poel. Hij kan zijn eigen koers rijden en dus misschien nog wat dichter eindigen dan vorig jaar."

"En het moest ook in het budget passen, natuurlijk. Al is hij met 6 miljoen wel niet heel goedkoop. Er zal dus wel geloof zijn in hem."