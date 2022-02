AA Gent: "Om 3 u. aan dak begonnen, match tegen Seraing komt in orde"

AA Gent was er aanvankelijk gerust in, maar storm Eunice trok vrijdag toch weer een stuk van het dak van de Ghelamco Arena, net zoals 2 jaar eerder al eens was gebeurd. De competitiematch 's avonds tegen Seraing werd om veiligheidsredenen uitgesteld.



Omdat AA Gent nog op 3 fronten actief is - ook in de beker en Europees - waren er weinig inhaalmogelijkheden. De Pro League verschoof de match naar woensdag 18.45 u., dat moet voor het aftrapuur van de Champions League-duels die avond.



De situatie moest dan wel veilig zijn, de voorwaarde is dat de lokale overheid zijn goedkeuring moet geven na een inspectie van het stadion.



"Vannacht om 3 u. is er een team begonnen aan de dakwerken. Het dak is niet gerepareerd, maar het is wel extra beveiligd. Losse stukken zijn weggehaald, veiligheidsnetten zijn gespannen...", legde Piens uit.



Het team kon pas beginnen wanneer de windkracht onder 3 Beaufort was gedaald, de voorbije dagen was dat niet het geval.



"Tegen 12 u. zouden de werken afgerond moeten zijn", verwachtte Piens, die geen problemen zie voor de partij morgen. "Drie vierde van het stadion is nu al vrijgegeven, omdat er niet veel wind meer staat. Ik verwacht dat het stadion in de loop van de namiddag volledig zal vrijgegeven worden na een keuring."



Die gebeurt door de brandweer en een extern bureau. Van zodra het verslag er is, mogen matchen weer.