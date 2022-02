KAA Gent staat voor race tegen de klok om dak tijdig te herstellen

Bij KAA Gent houden ze nauwlettend het weerbericht in de gaten. Vorige week rukte het stormweer enkele panelen van het dak van de Ghelamco Arena los, waardoor de partij tegen Seraing uitgesteld moest worden.

De Pro League stelde de wedstrijd van speeldag 28 noodgedwongen uit naar komende woensdag, maar ook dat wordt een krappe deadline. De herstellingswerken kunnen namelijk maar beginnen wanneer de wind onder de 3 Beaufort blaast.

Volgens de voorspellingen is dat pas in de nacht van maandag op dinsdag. Er staat sowieso een team klaar dat meteen met de werken kan beginnen. Bij KAA Gent hopen ze de herstellingen dinsdagmiddag afgerond te hebben.

Nadien moet het dak wel nog goedgekeurd worden door de lokale overheid. Gents burgemeester Mathias De Clercq vroeg namelijk een onderzoek naar de dakstructuur van de Ghelamco Arena.

"Het is al de tweede maal dat een stuk van het dak waait", klonk het bij het kabinet. "Zowel de brandweer als een extern expertisebureau met ingenieurs zal een verslag maken. Tot dat verslag er is, kunnen er geen wedstrijden plaatsvinden."



Morgenavond verwacht de club de vereiste documenten in handen te hebben, zodat het duel tegen Seraing op het vastgelegde moment kan doorgaan. Omdat KAA Gent nog Europees én in de beker actief is, zijn het aantal inhaalmomenten immers beperkt.