KAA Gent - Seraing afgelast: storm rukt deel van dak Ghelamco Arena los

Op foto's die op sociale media circuleren, is te zien dat een deel van het dak naar beneden is gekomen op enkele wagens.

Enkele uren geleden waren ze er bij KAA Gent nochtans gerust in dat de constructie tegen de storm bestand was. "Het KMI voorspelt in Gent een piek van de storm rond 16u. Dan zouden er rukwinden zijn tot 120km/u, maar ons dak kan snelheden tot 200km/u aan."

Dat blijkt nu toch niet het geval. Zonet werd beslist om de wedstrijd uit te stellen naar een later moment. Ook Lierse - Westerlo in 1B gaat niet door.