Dit zijn de volgende (tijdrit)doelen van Remco Evenepoel: "Mooi als hij het Pogacar lastig kan maken"

"Voortaan zal elke tijdrit voor mij de belangrijkste dag in een rittenkoers zijn", zei Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) na zijn recente eindzege in de Ronde van de Algarve. In welke rittenkoersen is het binnenkort uitkijken naar Evenepoel? Hoe liggen de tijdritten in die koersen hem? En welke andere uitdagingen liggen er hem dit voorjaar nog te wachten? Koen Pelgrim, de coach van Evenepoel, geeft meer toelichting.

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

1 tijdrit op dag 1

13,8 km

vlak "Filippo Ganna is de gevaarlijkste man op zo'n vlak tijdritparcours, maar de wereldkampioen tijdrijden doet niet mee aan de Tirreno", zegt coach Koen Pelgrim. "Als Remco niets tegenkomt tot de Tirreno, moet hij in die tijdrit dicht eindigen."

Met welke klassementsambities trekt Evenepoel naar Italië? "Een goede tijdrit betekent dat je een goede uitgangspositie verwerft voor het klassement. Daar zal het dus wat van afhangen."



"Remco zal in de Tirreno ook Pogacar tegenkomen, de grootste referentie in de rittenkoersen. Het zou mooi zijn als Remco het Pogacar lastig kan maken."

Het profiel van de tijdrit in Tirreno-Adriatico

Ronde van het Baskenland (4-9 april)

1 tijdrit op dag 1

7,5 km

heuvelachtig, met enkele stroken tot 10 procent "De korte tijdrit in de Ronde van het Baskenland is niet superlastig. Het is veel op en af en veel draaien en keren. Ik heb al zwaardere tijdritomlopen gezien in het Baskenland", zegt coach Pelgrim "Op papier is dit niet het beste tijdritparcours voor Remco. Maar het is wel een mooi doel om die tijdrit proberen te winnen." En wat met het klassement? "De tijdrit zal weinig doorslaggevend zijn. Remco kan er maximaal 10 à 20 seconden pakken op bepaalde concurrenten. Er zijn bergritten waar veel meer zal worden gegoocheld met tijd."

Het profiel van de tijdrit in de Ronde van het Baskenland

De klimklassiekers

Evenepoel is dit voorjaar ook te bewonderen in de klimklassiekers, onder meer in Luik-Bastenaken-Luik. "Daar kijkt Remco enorm naar uit", weet Pelgrim. "Het parcours van de klimklassiekers moet hem goed liggen."



"Maar we hebben ook nog heel wat andere renners voor die wedstrijden. Julian Alaphilippe is sowieso onze kopman voor die koersen."



"Remco en Julian vullen elkaar perfect aan. Zo kan Remco bijvoorbeeld de concurrentie onder druk zetten, waardoor Julian zich kan sparen."

Vuelta (19 augustus-11 september)

1 individuele tijdrit (de 10e etappe)

31,1 km

vlak "We hebben de tijdrit tijdens onze stage in Spanje al verkend met de auto, omdat het parcours in de buurt lag", vertelt Pelgrim.



"Het is een heel snelle tijdrit, niet technisch en vrij vlak. Na de komende etappekoersen zullen we evalueren hoe realistisch het is om alles op het klassement te zetten in de Vuelta."

"De ploegentijdrit (23,2 km) in Nederland op de openingsdag zal ook een mooi doel zijn voor Remco en de hele ploeg."

Het profiel van de tijdrit in de Vuelta

WK tijdrijden in Australië (18 september)