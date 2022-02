Evenepoel trekt vol vertrouwen naar de Tirreno: "Ik voel me echt goed"

Voor de tweede keer in zijn carrière wist Remco Evenepoel de Ronde van de Algarve op zijn naam te schrijven. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl greep gisteren de macht met een knaller van een tijdrit en hield vandaag vervolgens al bij al makkelijk stand. "Ik voelde me heel goed en kende geen problemen. Ik werd door de ploeg perfect afgezet aan de voet van de slotklim", vertelde onze 22-jarige landgenoot. "Iedereen keek naar mij en wachtte tot ik iets zou proberen. Louis (Vervaeke) hield een hoog tempo aan, precies zoals ik wou, tot anderhalve kilometer. Daarna viel ik aan en bleven enkel nog de beste klimmers over." "Niemand wilde daarna nog aanvallen, want iedereen wachtte tot de sprint. Zelf hield ik gewoon een strak tempo, na de tijdrit van gisteren had ik niet meer zo'n frisse benen, dus sprinten zou er voor mij niet inzitten", ging Evenepoel verder.

Welke lessen trekt Evenepoel nu voor het vervolg van zijn seizoen? "Mijn tijdrit is veel beter geworden. Voortaan zal trouwens elke tijdrit belangrijk worden in een rittenkoers, de belangrijkste dag voor mij in zo'n week."



"Afhankelijk daarvan zal ik dan op de cols gewoon moeten volgen, ik moet niet per se aanvallen dan."



De volgende opdracht van Evenepoel vindt plaats in de Laars, waar hij aan de start komt van de Tirreno-Adriatico. Mikt hij ook daar op de eindzege? "Ik ga proberen om daar de tijdrit te winnen en dan zien we wel."



"Ik wilde hier gewoon mijn conditie verbeteren richting Italië, waar de tegenstand wel wat sterker zal zijn en er sneller zal gereden worden", sloot Evenepoel af.