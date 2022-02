Remco Evenepoel stelt eindzege veilig in de Algarve, Higuita zegeviert in slotrit

In de slotrit van de Ronde van de Algarve waren het niet de Portugezen, maar wel de Belgen die nog een laatste keer de hoofdrol opeisten.

Al vroeg in de wedstrijd tekende een ruime kopgroep voor een avontuur in het heuvellandschap. Tom Pidcock nam de groep op sleeptouw, Dries De Bondt en Yves Lampaert gaven de vlucht een Belgisch tintje.

Dries De Bondt toonde aanvalslust en probeerde de kopgroep van 20 renners in stukken te trekken. Met Zimmerman vond de voormalige Belgische kampioen een metgezel, maar het duo werd ingerekend onder impuls van Quick Step-Alpha Vinyl.

Die ploeg had maar één doel: Remco Evenepoel veilig afzetten aan de voet van de slotklim. Dat lukte ook, waardoor de leider zich verzekerde van eindwinst.

Vanop een paar fietslengtes zag Evenepoel hoe een kwartet renners sprintte voor de dagzege. Sergio Higuita was de sterkste in een Colombiaans duel. Remco Evenepoel bolde even later dolgelukkig over de streep.

Opdracht volbracht voor de mannen van Patrick Lefevere, die zich nu helemaal kunnen focussen op het klassieke voorjaar.