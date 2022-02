BEKIJK: Dramatische hattrick aan owngoals van Nieuw-Zeelandse voetbalster tegen VS

Voor de 25-jarige Moore was de match in Carson voor de SheBelievesCup een jubileum, maar ze zal zich haar 50e interland wel helemaal anders voorgesteld hebben.



In een half uur tijd legde de speelster van Liverpool de bal 3 keer voorbij haar eigen doelvrouw: na 4 minuten werkte Moore een voorzet vanaf de linkerkant met haar rechterbeen binnen, een minuut later vloog een bal vanaf de rechterkant via haar hoofd in doel. Iets voorbij het half uur wilde Moore een lage voorzet vanaf rechts wegwerken, maar ze raakte de bal verkeerd met haar linkerbeen: 0-3.



3 goals in dezelfde helft zonder een goal ertussen en met telkens een ander lichaamsdeel: het was de perfecte hattrick. Maar dus wel voorbij haar eigen doelvrouw Erin Nayler. Die moest haar ploegmate oppeppen.



De Nieuw-Zeelandse bondscoach Jitka Klimkova besloot de onfortuinlijke Moore na 40 minuten te wisselen. "Iedereen die voetbalt, speelt goede en slechte wedstrijden, ongeacht op welk niveau je uitkomt. En Moore had nu een zware dag. Ze is heel teleurgesteld en verdrietig, maar we steunen haar", troostte Klimkova.



Team USA, de regerende wereldkampioen, maakten de match na de rust helemaal af met nog 2 goals: 5-0.