Red Panthers treffen Australië, Japan en Zuid-Afrika in WK-groepsfase

"Het is een interessante groep. Één waar alles mogelijk is," vertelde bondscoach Ehren aan Belga. "Het is een goede loting. Zuid-Afrika blijft voor mij een onbekende. We zullen die ploeg in de komende weken grondig moeten analyseren. Australië en Japan kennen we wel. Dat zijn twee absolute toplanden," zei de Belgische coach.

Hoewel Nederland co-organisator is, zal België al zijn poulewedstrijden in Terrassa afwerken. "Het bijzondere aan onze groep is ook dat we in de hitte van de Spaanse zon zullen spelen. Daar zullen we in onze voorbereiding rekening mee moeten houden."