Victor Campenaerts telt af naar de klassiekers: "Dwars door Vlaanderen al 4 keer verkend"

Terwijl Lotto-Soudal hoge toppen scheert in de eerste koersen van het jaar, stoomt Victor Campenaerts zich op stage in Spanje klaar voor de klassiekers. "We hebben binnen de ploeg niet 1 kopman, maar wel verschillende gelijkwaardige renners die op een verrassend moment in de koers kunnen aanvallen", zegt de werelduurrecordhouder.

"Lotto-Soudal zal dit voorjaar niet vaak de goede vlucht missen in de klassiekers", zegt Victor Campenaerts vol vertrouwen. Na 2 jaar in Zuid-Afrikaanse loondienst is "Vocsnor" terug in zijn vertrouwde Lotto-nest. Zijn grote doel: knallen in de klassiekers. "Voor de ploegstage in januari had ik alle Vlaamse klassiekers al verkend. Op Kuurne-Brussel-Kuurne en de E3 Harelbeke na, omdat het nieuwe parcours van die koersen nog niet bekend was. Ik heb dan maar de oude omloop gedaan op training." "Dwars door Vlaanderen heb ik zelfs al 4 keer verkend. Die koers is vrij ingrijpend veranderd (met enkele nieuwe hellingen en extra kasseistroken)."

Waarom is Campenaerts zo fanatiek bezig met het verkennen van de klassiekers? "Omdat het cruciaal is dat je alle hellingen perfect kan situeren in koers. Ook de aanloop en de afdaling van de hellingen zijn heel belangrijk." "Waarom denk je dat er nooit een Spanjaard meedoet voor de knikkers in de Vlaamse klassiekers? Omdat ze het parcours niet gedetailleerd kennen", zegt Campenaerts, die in Gavere vlakbij de Vlaamse Ardennen woont.

"We hebben mannen die op onverwacht moment kunnen aanvallen"