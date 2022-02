BEKIJK: 200 (fiets)gekken knallen tegen de stormwind op het NK Tegenwindfietsen

Sinds 2013 wordt op de Oosterscheldekering, een kunstmatige dijk in Zeeland, bij stormwind jaarlijks een kampioenschap georganiseerd waarin de deelnemers zo snel mogelijk tegen de wind moeten knallen. Extra moeilijkheid: de organisatie levert de fietsen, een gewone herenfiets zonder versnellingen.

De voorbije 2 edities was Max de Jong altijd de kampioen, maar deze keer werd hij de loef afgestoken door Jurjun van de Velde, die de afstand van iets meer dan 8 kilometer aflegde in 20'23". Dat is de op 1 na traagste tijd voor een winnaar van het NK.

Bij de vrouwen was Lisa Scheenaard voor de 3e keer op een rij de beste. In het algemene klassement, mannen en vrouwen samen, eindigde ze zelfs op een zucht van het podium.

Uiteindelijk bereikten iets meer dan 200 deelnemers de finish, al deden sommigen er een stuk langer over dan de winnaar. De rode lantaarn deed er net iets meer dan 1 uur over. Afzien!