Wat schuilt er achter laagje olie? Model, fotograaf, sprinter, Keniaan en ex-Team USA

Maar in Peking is hij er niet bij en dus was er plaats voor een nieuwe ingeoliede man. En Nathan Crumpton voelde zich geroepen. Hij is de enige atleet voor Amerikaans Samoa en zal deelnemen in het skeleton.

De voorbije edities van de zomer- en winterspelen stond Pita Taufatofua altijd garant voor een opgemerkte passage. De atleet uit Tonga maakte er een traditie van om in ontbloot bovenlijf en met een laagje olie de arena in te stappen.

Zijn verhaal is trouwens opmerkelijk. Crumpton maakte 8 jaar deel uit van de Amerikaanse selectie en werd onder de Amerikaanse vlag nog 8e op het WK skeleton in 2016. Maar zijn olympische droom kwam tot nu toe nooit uit. In 2014 en 2018 werd hij niet geselecteerd door Team USA.

Door die teleurstelling zocht hij een andere manier om zijn dromen waar te maken. Eerst wou hij voor Kenia uitkomen, zijn geboorteland, maar hij kreeg geen paspoort. HIj vond via zijn polynesische familie uiteindelijk onderdak bij Amerikaans Samoa, zocht zelf zijn sponsors bij elkaar en plaatste zich zo voor de Spelen in Peking.

Meer nog, in 2021 mocht hij ook deelnemen aan de Zomerspelen in Tokio. Hij had het nationaal kampioenschap op de 100 meter gewonnen, maar in Japan werd hij wel laatste in die sprintdiscipline. Hij is de 140e atleet die zowel op de zomer- als de winterspelen staat.

Naast zijn sportcarrière is Crumpton ook model en fotograaf.

Taufatofua kon de actie trouwens smaken. "Samen sterker", lachte hij op Twitter.