Hind Ben Abdelkader keert na jarenlange afwezigheid terug bij de Belgian Cats

Hind Ben Abdelkader is 26. Ze is al jarenlang een van de beste Belgische basketbalspeelsters, maar we zien haar weinig aan het werk.

Dat is omdat ze in het buitenland haar kost verdient en vooral ook omdat de spelverdeelster sinds november 2016 het truitje van de nationale ploeg niet meer wilde dragen.

Veel woorden heeft Ben Abdelkader daar nooit aan vuilgemaakt, buiten een bericht op haar sociale media in oktober 2019.

"Het is voor mij een eer geweest om sinds mijn 16e het truitje van de nationale ploeg aan te trekken. Ik ben een trotse Belgische met Marokkaanse roots", schreef ze twee jaar geleden.

"Sinds 2012 is mijn relatie met de basketbalbond tegenstrijdig. Ik vertrouw deze bond niet en daarom wil ik ook geen onderdeel meer zijn van deze organisatie."

"Basketbal is voor mij een passie. Bij de nationale ploeg vind ik die passie niet terug. Ik ben 24 (intussen is ze 26, red) en ik ben heel tevreden met waar ik sta in mijn carrière. Ik bedank elke club die mij kansen heeft gegeven."

Nu, twee jaar later, is Ben Abdelkader van gedachten veranderd. In tegenstelling tot de voorbije jaren heeft ze een oproepingsbrief van de Belgian Cats niet naast zich neergelegd.

Zo maakt Ben Abdelkader deel uit van de 12-koppige selectie die over twee weken in de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek aan de slag moet in de laatste WK-voorronde.