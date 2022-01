Ontdek de "hogere wiskunde" achter Unions penaltyreeks: "Gebaseerd op gunfactor"

Dat is geen toeval, weet Extra Time-presentator Aster Nzeyimana. "Ik heb uit goede bron vernomen dat er bij Union een alternerende volgorde is voor de strafschopnemers."

De leider in de Jupiler Pro League heeft dit seizoen al 3 verschillende strafschopnemers gehad: Teddy Teuma, Dante Vanzeir en Deniz Undav hebben elk al een strafschop gegeven én gescoord.

De gunfactor binnen Union is groot. Zelfs bij hun penalty's.

Het is hogere wiskunde, maar een heel eerlijk systeem

"Als de eerste in lijn al gescoord heeft in die wedstrijd, gaat de penalty naar de runner-up", legt Aster verder uit. "Daarom dat Teuma al enkele strafschopdoelpunten op zijn naam heeft dit seizoen."

Maar daar blijft het niet bij. Om iedereen tevreden te houden kwam de trainerscel van de leider in de Jupiler Pro League op de proppen met een democratisch systeem. Zo ontstaat er in geen enkele situatie discussie.

Gent - Union als schoolvoorbeeld:

Bijvoorbeeld de wedstrijd op Gent: daar opende Vanzeir (de eerste strafschopnemer op het blad) de score. In de tweede helft kreeg Union dan nog een penalty. Die werd door Teuma (de 2e op het blad) netjes omgezet."

Gunfactor

"Het is hogere wiskunde, maar een heel eerlijk systeem", meent Aster. "Zelfs als ze alle drie al gescoord hebben in een wedstrijd, grijpen ze terug naar het lijstje. Dat toont toch dat het een vriendenbende is."





"Zo zie je nog maar eens dat de gunfactor groot is bij de Unionisten. Dat druipt van die spelersgroep af, zelfs bij hun penalty's komt dat nu naar boven", vindt ook Gert Verheyen.