Peter Vandenbempt: "1 vraag blijft over: wat doet Union als het toch begint te nijpen?"

"Je kan Union nu echt wel noteren voor Champions' play-offs"

De fiere leider Union heeft zijn eerste van 4 examens, met 4 wedstrijden tegen de topclubs, met succes afgelegd. Tegen Genk werd het 2-1. Ik denk niet dat Genk Union nu nog iets zal kunnen doen, want na het resultaat van gisteren kunnen we Union nu echt wel noteren voor de Champions' play-offs zoals dat heet: Play-off I. Genk is met 10 punten minder dan nummer 4 Anderlecht uitgeschakeld, denk ik.



De match van gisteren bracht alweer slecht nieuws voor de concurrenten, want daar winnen ze nu ook al moeilijke matchen. Dat was het toch. En ze krijgen ook al eens een zetje van de scheidsrechter op het einde van de wedstrijd: want die penalty was er natuurlijk geen.



Maar oké, gestolen heeft Union die overwinning dan zeker ook weer niet. Ze waren de betere ploeg voor de rust: zo sterk in blok, zo veel energie in de pressing, geen ruimte voor Genk om te voetballen, het afsluiten van de ruimtes...



In de tweede helft was het een stuk moeilijker. Maar ze hebben die 2 formidabele spitsen - ik val graag nog eens in herhaling - met Undav en Vanzeir. Die rennen als gekken ook nog diep voorbij minuut 90.



Bij die afgekeurde goal - dat was wel pech voor Union - zaten ze er allebei tussen, net als bij die strafschopfase. 33 goals en 15 assists samen, dat is gewoon verbluffend.

Het was geen penalty, maar Union heeft de zege zeker niet gestolen.

Ik zou zeggen: de enige vraag die overblijft is wat Union doet als het toch begint te nijpen. Als het ineens toch wat te verliezen heeft. En dat is toch stilaan het geval. Want coach Mazzu blijft volhouden dat hij alleen maar echt ontgoocheld zou zijn, als Union niet de top 8 haalt.



Maar dat is natuurlijk redelijke onzin, want geen Play-off I spelen met nu 17 punten voorsprong op de nummer 5 zou een gigantische ontgoocheling zijn.



Ze kunnen de komende 2 weken al proefdraaien voor die Champions' play-offs, want donderdag spelen ze tegen Club Brugge en zondag is er de geweldige derby tegen Anderlecht - ze doen in Brussel nog wel iets anders dan betogen - en dan Anwerp.



Dus het is voor Union nu al likkebaarden en eerst dus uitkijken naar Club Brugge.



"Club Brugge zal beter en scherper moeten verdedigen tegen Union"

Dat Club Brugge leed kwalijk puntenverlies in Luik tegen Standard, 2-2, de nieuwe coach Schreuder krijgt dat er blijkbaar ook niet uit. Dat is al een heel seizoen toch een groot probleem: 30 (!) tegendoelpunten.



Sinds half oktober haalde het nog maar 2 keer een clean sheet in de competitie tegen laagvliegers dan nog - met alle respect gezegd - als Zulte Waregem en Sint-Truiden.



Club Brugge was in Luik veruit de betere ploeg, het was een wedstrijd die ze altijd hadden moeten winnen met genoeg kansen. Ze voetbalden ook best behoorlijk goed.



Maar als je ziet hoe Standard eigenlijk bijna keer op keer toch voor grote of kleinere dreiging kon zorgen op de tegenaanval. Dan is dat toch bepaald niet geruststellend met het oog op de topper van donderdag.



De afspraken om Lang dan op de linkerkant voorin te houden en met 4 te verdedigen, die had N'Soki niet zo goed begrepen. Die N'Soki vind ik trouwens nog altijd een risicopiloot.



En als er 1 ploeg is die kan counteren, is het Union. Als Club Brugge tegen Union, Undav en Vanzeir niet beter en scherper verdedigt, dan gaat het toch de rekening betalen, want dat duo is toch nog wat anders dan de spitsen van Standard.



Club Brugge is genoodzaakt om aan te vallen, dat is nu eenmaal de positie waarin het zichzelf gemanoeuvreerd heeft door te veel puntenverlies. Het heeft maar net iets meer dan de helft van zijn competitiematchen gewonnen, het won 5 keer minder dan Union.



En oké: we spelen nog altijd 11 wedstrijden in de reguliere competitie en dan nog 6 in de play-offs. De punten worden nog een keer gedeeld. Dus het is nog een heel eind te gaan, maar het is wel hoog tijd voor een statement van de regerende landskampioen donderdag tegen Union.

"Anderlecht verkijkt zich maar beter niet op Cercle Brugge woensdag"