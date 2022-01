De magie van Mazzu: Union-trainer haalde oude troefkaart nog eens boven tegen Genk

Zullen we een oude term nog eens vanonder het stof halen? Wanneer de nood het hoogst was, triomfeerde Union in "Mazzu-time". De coach van de traditieclub heeft een reputatie als het op late goals aankomt. Een (verdwenen) stukje magie dat gisteren in minuut 100 nog eens naar boven kwam.

Er was een tijd dat ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden waren: trainer Felice Mazzu en beslissende goals in de slotfase van een wedstrijd. In zijn hoogdagen bij Charleroi moesten commentatoren en journalisten bijna wekelijks het woordje "Mazzu-time" bovenhalen. Zo sprokkelden de Carolo's in het seizoen 2016-2017 maar liefst 18 bonuspunten (!) na minuut 85 in de reguliere competitie. De term was een begrip geworden. En deed misschien zelfs wat tekort aan de trainerskwaliteiten van Mazzu. Met Union bewees de Belgische coach dat zijn ploeg niet altijd teerde op een late eindsprint om het verschil te maken. Dit seizoen staat de teller "maar" op zes bonuspunten. Waarvan gisteren dus twee in het belangrijke duel tegen Racing Genk dankzij een penalty in de 100e minuut.

Primus dit seizoen, all-time podium

Een blik op de cijfers leert dat het slotkwartier voor Union wel nog steeds levensbelangrijk is dit seizoen. Samen met Vincent Kompany zag geen enkele trainer zijn ploeg meer scoren in het slotkwartier dan Felice Mazzu (12 goals). Ook in extra tijd doet geen enkele coach beter. Er zijn nog drie ploegen die even vaak raak schoten in toegevoegde tijd, maar voor geen enkele club was het belang daarvan (6 punten) groter dan bij Union.

Goals in slotkwartier

Trainer Aantal goals Felice Mazzu (Union) 12 Vincent Kompany (Anderlecht) 12 Stefan Krämer (Eupen) 11 Edward Still (Charleroi) 11 Brian Priske (Antwerp) 10

Goals in toegevoegde tijd

Trainer Aantal goals Felice Mazzu (Union) 3 Vincent Kompany (Anderlecht) 3 John Van den Brom (Genk) 3 Bernd Hollerbach (STVV) 3

De absolute primus op vlak van late goals is Mazzu echter niet. Sinds de coach in 2013 debuteerde op het hoogste niveau deden nog twee coaches straffer. Francky Dury (30 keer) en Yves Vanderhaeghe (35 keer) mochten vaker vieren in blessuretijd.

Goals in toegevoegde tijd sinds 2013

Trainer Aantal goals Yves Vanderhaeghe

(Cercle, KAA Gent, Kortrijk, Oostende) 35

in 274 matchen Francky Dury

(Zulte Waregem) 30

in 319 matchen Felice Mazzu

(Charleroi, Genk, Union) 29

in 278 matchen Hein Vanhaezebrouck

(Kortrijk, KAA Gent, Anderlecht) 27

in 265 matchen Michel Preud'homme

(Club Brugge en Standard) 26

in 222 matchen