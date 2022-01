Ex-nummer 1 Azarenka pleit voor vaccinatieplicht in tennis: "De enige oplossing"

Azarenka, die in 2012 en 2013 de titel pakte op de Australian Open, pleitte woensdag na haar vlotte zege tegen de Zwitserse Jil Belen Teichmann (WTA 34) in de tweede ronde van de Australian Open voor een verplichting van vaccinatie tegen het coronavirus bij toptennissers.

De Wit-Russische, die al jaren lid is van de spelersraad van vrouwentennisbond WTA, erkende dat het invoeren van een vaccinatieplicht wellicht een juridische uitdaging is, maar denkt dat het "nuttig voor iedereen" is als de WTA een "geen spuit, niet spelen-beleid" hanteert.

Voorafgaand aan de Australian Open ontstond er grote ophef omdat Novak Djokovic (ATP 1) probeerde zonder het in Australië verplichte vaccin deel te nemen. Uiteindelijk moest Djokovic Australië verlaten.

"Voor mij is het helder. Ik geloof in de wetenschap. Ik geloof in vaccineren en heb dat ook laten doen", zei de 32-jarige tennisster. "Naar mijn mening is het de enige oplossing. Voor iedereen in het tennis, omdat we ook veel reizen."