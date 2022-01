Geen Madrileense derby in Spaanse Supercup: Atletico struikelt over Bilbao

Atletico leek een blitzstart te maken tegen Bilbao. João Felix prikte de bal al na 8 seconden tegen het net, maar dat feestje ging niet door: de aanvaller stond buitenspel.



Halfweg de 2e helft was het opnieuw Felix die raak trof, zij het met wat meeval. De kopbal van de Portugees viel op de paal en stuiterde via Bilbao-keeper Unai Simon in doel.



Atletico zat zo in een zetel, maar de Spaanse kampioen verkwanselde zijn bonus in het slotkwartier. Dankzij Yeray Alvarez en Nico Williams ging Bilbao op en over de Madrilenen, die de match nog met zijn tienen beëindigden na rood voor Gimenez.



Athletic mag het zo opnemen tegen Real Madrid in de finale. Die wedstrijd wordt zondagavond gespeeld. Real rekende gisteren in zijn halve finale af met Barcelona.