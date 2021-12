Corona-uitbraak bij Manchester United verhindert competitieduel tegen Brentford vanavond

De Engelse topclub maakte het nieuws gisteravond laat bekend. "De competitieverantwoordelijken hebben de beslissing genomen om de match uit te stellen op basis van medische directieven", klonk het in een persbericht.



Eerder op de dag had United zijn trainingscentrum in Carrington al voor 24 uur gesloten, nadat meerdere spelers en werknemers positief hadden getest op het coronavirus.



De omikronvariant overspoelt het Verenigd Koninkrijk, wat leidt tot heel wat nieuwe restricties. Zondag werd ook al Brighton-Tottenham uitgesteld na een corona-uitbraak bij Tottenham, die ook al de Europese match tegen Rennes verhinderde.



En gisteren kwam ook Aston Villa met meerdere coronagevallen in het team, maar van een uitstel van het duel vanavond tegen Norwich is nog geen sprake.