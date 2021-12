UEFA: "Geen nieuwe datum mogelijk voor Tottenham-Rennes, groene tafel beslist"

Wedstrijden van de groepsfase moeten uiterlijk voor 31 december gespeeld worden, maar omdat Tottenham in Engeland tot en met 28 december nog 6 matchen moet spelen lukt dat niet.



"Ondanks alle inspanningen konden we jammer genoeg geen oplossing vinden die geschikt is voor beide clubs", meldt de UEFA.



Het is nu aan de controle- en disciplinekamer van de UEFA om een beslissing te treffen over de uitslag van de wedstrijd. Volgens het UEFA-reglement, sinds het seizoen 2020-21 aangepast vanwege de coronapandemie, zou de Londense club voor de groene tafel de partij met 0-3 moeten verliezen.



Tottenham meldde woensdag dat het niet kon spelen door 8 besmette spelers en 5 stafleden. De UEFA hanteert echter het principe dat de match moet doorgaan zolang een club 13 fitte spelers heeft, waaronder minstens 1 doelman.



In het reglement staat dat een forfaitverlies volgt voor een ploeg die "niet minstens 13 spelers" kan opstellen of als ze "verantwoordelijk wordt geacht voor het niet-plaatsvinden van de match".



Rennes, de club van Rode Duivel Jérémy Doku, was al zeker van groepswinst en een stek in de achtste finales. Tottenham moest de partij tegen Rennes winnen om nog het Nederlandse Vitesse van Loïs Openda de tweede plaats en een ticket voor de play-offs te ontfutselen.