Rijsel en Marseille mogen geen uitfans meepakken tot eind 2021

Op 18 september bestormden fans van Lens het veld en trokken richting Rijsel-fans, die in de tribune allerhande kapot hadden gemaakt. Vier dagen later gingen fans van Angers en Marseille na de match met elkaar op de vuist in de tribunes.

Lens kreeg 1 strafpunt met uitstel én 2 matchen achter gesloten deuren. Die zat het ondertussen al uit. Voor Rijsel en Marseille komt er bovenop het uitgestelde punt een verbod op uitfans tot 31 december. Angers kreeg 2 matchen met een gesloten Coubertin-tribune en een boete van 20.000 euro.



De hete zomer in Frankrijk begon met de zware onlusten op 22 augustus in Nice-Marseille, toen de scheidsrechter na herhaald supportersgeweld, waarbij spelers van Marseille werden aangevallen, de match vroegtijdig stopzette.

De match wordt herspeeld op 27 oktober op neutraal terrein in Troyes. Nice kreeg 2 punten aftrek, waarvan 1 met uitstel en 3 matchen achter gesloten deuren.