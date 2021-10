Sloveen Tim Gajser slaat dubbelslag in MXGP van Duitsland

Tim Gajser werd in Duitsland 3e in de 1e reeks en won de 2e reeks. Dat volstond om de Grote Prijs te winnen. De regerende wereldkampioen neemt dankzij zijn zege ook de leiding over van Jeffrey Herlings in de WK-stand. Herlings moest in Teutschenthal vrede nemen met de 2e stek.



Jeremy Van Horebeek (Beta) eindigde als 10e en eerste Belg. Kevin Strijbos (Yamaha) werd 13e en Brent Van Doninck (Yamaha) 18e.