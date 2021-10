Lotto Soudal legt sportieve toekomst in handen van Australiër Allan Davis

"Ik ben erg dankbaar dat ik de kans krijg om me aan te sluiten bij een dergelijke professioneel uitgewerkte structuur als Lotto Soudal", reageert Allan Davis verheugd op het nieuws.

"Ik ben dan ook enorm gemotiveerd om mijn tijd en professionele werkethiek op het volledige team toe te passen." Davis boekte in zijn 12 jaar als prof 30 zeges. Hij haalde ook brons op het WK 2010 in eigen land achter Thor Hushovd en Matti Breschel.

Na zijn professionele wielercarrière werd Davis hoofd van de sportdirecteurs bij Wiggle-High5. In 2021 was hij sprintcoördinator bij Israel Startup Nation. Tussendoor fungeerde hij ook als technisch afgevaardigde bij de UCI.

"Allan was mijn opvolger bij de UCI, ik ken hem dan ook vrij goed en we hadden al een tijdje nauw contact", zegt Lotto Soudal general manager John Lelangue. "Allan heeft het juiste profiel, wat goed past bij dat van Caleb Ewan en de sprintgroep. We geloven in wat Allan kan en zal bijbrengen aan de ploeg."