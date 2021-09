WK-sterren: Mathieu van der Poel als grote uitdager van Wout van Aert

***

Ondanks zijn gebrekkige voorbereiding door een rugblessure heeft Mathieu van der Poel ook onze jury overtuigd, wellicht onder meer met zijn zege in de Antwerp Port Epic. Benieuwd of zijn rug het 268 kilometer houdt.

Over de topfavoriet voor de wegrit bestaat er geen enkele twijfel. Geen enkel jurylid heeft Wout van Aert niet bovenaan het lijstje gezet. Alle ogen zullen tussen Antwerpen en Leuven gericht zijn op Van Aert.

De mannen die 2 sterren hebben gekregen zijn meer dan outsiders. Titelverdediger Julian Alaphilippe krijgt een sterke Franse ploeg achter zich in een poging om net als Peter Sagan in 2016 en 2017 met succes zijn regenboogtrui te verdedigen.

Kasper Asgreen is een van de speerpunten van de sterke Deense ploeg. Kan de hardrijder van Deceuninck-Quick Step net als in de Ronde van Vlaanderen de topfavorieten een hak zetten?

Net als Alaphilippe en Asgreen krijgt ook Sonny Colbrelli een sterk blok in steun. De kersverse Europese kampioen zit in de vorm van zijn leven, getuige zijn Europese titel en zege in de Benelux Tour.