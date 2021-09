Jan Bakelants: "We hadden hier een lastiger parcours kunnen voorschotelen"

"Wout had een extra vertrouwensman kunnen gebruiken"

“Ik had Nathan er hier graag bij gehad”. Wout van Aert stak het tijdens zijn interview in Vive le Vélo bij Maarten Vangramberen niet onder stoelen of banken dat hij zijn ploegmaat bij Jumbo-Visma mist op het WK. Ook Nathan Van Hooydonck had het liever anders gezien.

"Ik was enorm ontgoocheld dat ik er niet bij was. Ik had in het voorjaar al eens gesproken met Sven (Vanthourenhout, red.) over het WK. Maar ik hoorde niks meer en toen wist ik dat er niet bij zou zijn. Wout heeft gezegd dat hij mij er graag bij wou, maar de bondscoach maakt de eindbeslissing. Blijkbaar had hij een andere aanpak en paste ik niet in die visie. Daar heb ik ook respect voor."

Voor Jan Bakelants is Van Hooydonck het slachtoffer van het Belgische luxeprobleem. "De plaatsen zijn duur en dit is een parcours dat veel Belgen aankunnen. Ik was wel verrast dat Nathan er niet bij was. Wout had een extra vertrouwensman, die hij ook in het dagelijkse leven tegenkomt, wel kunnen gebruiken."