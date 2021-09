Pelé wil geruchten over gezondheidstoestand de kop indrukken met video op hometrainer

Pelé sukkelt al jaren met zijn gezondheid en verschijnt nog maar zelden in het openbaar. Begin deze maand onderging Pelé een operatie, waarbij een vermoedelijke tumor in de dikke darm werd verwijderd. En vorige week werd de drievoudige wereldkampioen opnieuw opgenomen op de afdeling intensieve zorgen van het Albert Einstein-ziekenhuis in Sao Paulo.

Het leek de slechte kant op te gaan met de oud-voetballer (80), maar op Instagram stuurt hij nu zelf een positieve boodschap de wereld in. Op een video is te zien hoe de Braziliaan omringd door twee verplegers op een hometrainer fietst.

"Vrienden, ik stuur jullie deze video die mijn vrouw heeft gemaakt, om mijn geluk met jullie te delen. Ik ben omringd door genegenheid en aanmoedigingen, waardoor ik mij elke dag een beetje beter voel. Zo fietsen, dat betekent dat ik snel in Santos zal zijn, denken jullie ook niet?", schrijft Pelé.